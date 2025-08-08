為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    農曆7月將至 桃園市媒合15間寺廟辦理環保祭祀

    環保局推廣環保祭祀，既傳承信仰文化，也保護生活環境。（環保局提供）

    環保局推廣環保祭祀，既傳承信仰文化，也保護生活環境。（環保局提供）

    2025/08/08 12:37

    〔記者謝武雄／桃園報導〕再半個月就進入農曆7月，桃園市政府環保局為推廣環保低碳祭祀，今年與市轄景福宮、仁海宮、慈護宮等15間寺廟合作，辦理「寺廟代辦普度宣導活動」，詳情可至「桃園市環保祭祀資訊網」查詢，環保局農曆7月也在合作的寺廟設攤宣導，透過互動遊戲贈送限量金磚米，邀請民眾參與環保普度，實踐低碳生活。

    環保局長顏己喨表示，中元普度是重要民俗活動，環保祭祀既能傳承信仰文化，也能保護生活環境，今年協助15間寺廟成為「代辦普度示範點」，媒合5處無菸社區響應低碳祭祀，估算可吸引2萬人參與，預估減少4萬5000公斤二氧化碳排放，等同種植2000棵樹的碳吸附效益，有助減緩空污；此外，若社區或企業有焚燒紙錢需求，可透過「紙錢收運集中燒平台」預約清潔隊到府收運。

    顏己喨說，桃園市低碳環保祭祀指引提供具體可行建議，包括「一爐一香」、「雙手合十代替焚香」、「使用金爐集中減量焚燒」及「鼓勵捐贈物資代替焚燒紙錢」等；配合「桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點」，寺廟若舉辦遶境、水燈排、放水燈等活動，應事先申報並落實自主管理，避免露天焚燒及其他污染行為，共同維護空氣品質。

