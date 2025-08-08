為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台灣最新總人口數2333萬餘人！連19個月負成長

    內政部今天（8日）公布最新戶口統計資料，截至今年7月底，人口總數為2333萬7936人，比去年7月減少7萬1387人，人口連續19個月負成長。（資料照）

    2025/08/08 12:14

    〔記者李文馨／台北報導〕內政部今天（8日）公布最新戶口統計資料，截至今年7月底，人口總數為2333萬7936人，比去年7月減少7萬1387人，人口連續19個月負成長。新生兒部分，7月出生數為8939人，年粗出生率為千分之4.51，較去年同期少了1485人。

    內政部今天公布2025年7月戶口統計資料，截至今年7月底，人口總數為2333萬7936人，比去年同期減少7萬1387人，與6月比較則減少8805人。就縣市別言，與去年同月比較，人口增加率最高者依序為桃園市、新竹縣、臺中市；人口減少最多為金門縣、連江縣、台北市。

    出生數部分，今年7月出生數為8939人，約每5.0分鐘出生一個嬰兒，年粗出生率為千分之4.51，較去年同期少了1485人，也比6月減少29人。死亡數部分，7月人口死亡數為1萬6846人，平均約每2.6分鐘死亡1人，折合年粗死亡率為千分之8.50，較去年同期減少1856人，比6月增加292人。

    整體而言，今年前7月新生兒6萬4314人，相比去年7萬4298人，減少9984人。若觀察今年數據，今年1月到5月出生數逐月下探，分別為9495人、1萬407人、9388人、8684人、8433人，6月以8968人止住跌勢，7月則再小幅下滑到8939人。

    在社會增加部分，7月遷入人口數為7萬410人，較6月減少1萬8983人；遷出人口數為7萬1308人，較6月減少1萬3383人，淨遷入人口數為負898人。自然增加部分，7月人口自然增加為負7907人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，6月為負898人。

