入校查緝非法移工未通報 台大：將與移民署溝通校園執法機制

2025/08/08 12:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕移民署人員疑似因盤查非法移工，未向校方通報或取得同意，就進入台大學生餐廳進行查緝行動，遭到台大學生會譴責。校方回應，經學生反映當下就派員前往處理，也會與移民署溝通校園執法應依相關機制處理，以維護學生與教職員權益。

台大學生會指控，昨中午數名移民署人員在未穿著制服、未表明身分與未說明理由的情況下，於校園內追趕並攔停1位騎乘腳踏車的校內民眾，並大聲喝斥其提供身分證字號。該民眾在明顯受到驚嚇之下，受迫於公眾場合大聲報出其身分證字號，還被平板電腦拍照掃描其正臉，後續人員轉進學生餐廳帶走一名廚工，但整起行動不見校方代表陪同，也未在事前通報。

校方說明，移民署是依線報查緝非法外籍移工，並不是針對本校學生或教職員，所以並未知會學校。然而，因查緝現場有同學在場，故造成同學困擾，經同學向學校反映，學校駐警隊及校安中心人員有到場處理，和移民署人員溝通。

校方強調，對學生的立場與訴求了解，會主動跟移民署溝通，確保執法人員進入校園執法時，都能依循相關機制，知會校方，學校會依相關法規協助處理，同時確保學生和教職員的安全與權益。

