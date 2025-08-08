用路人注意！台61西濱彰化段8/18~8/25施工 替代道路曝

台61線線西至洋厝8/18至8/20封閉施工，替代道路出爐。（圖由彰化工務段提供）

2025/08/08 12:48

〔記者湯世名／彰化報導〕用路人注意！公路局彰化工務段將在8月18日上午9點至8月25日晚間10點，進行省道台61線170K~175K線西至洋厝、165K~170K伸港至線西南下路面改善工程，屆時將實施交通管制，替代道路也隨之出爐，呼籲用路人改道通行。

彰化工務段指出，8月18日上午9點至20日晚間10點進行台61線170K~175K線西至洋厝-南下路面改善作業，屆時將封閉台61線南下線西至洋厝路段，南下車輛請由線西匝道匯出行駛側車道，轉138縣道至台17線南下，轉濱海路由台61線洋厝匝道匯入續行台61線。施工封閉期間，請南下用路人改行駛台17線及138縣道。

請繼續往下閱讀...

另外8月21日上午9點至25日晚間10點，將進行台61線165K~170K伸港至線西南下路面改善工程，屆時將封閉台61線南下伸港至線西路段，南下車輛請由台61線（下伸港匝道）→行駛台61線平面側車道→再由線西匝道駛回台61線主線。呼籲南下用路人改行駛台61線平面側車道。遇雨天視現地情形暫停施工或撤除全車道封閉。

台61線伸港至線西8/21至8/25封閉施工，替代道路出爐。（圖由彰化工務段提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法