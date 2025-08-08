為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台鐵基隆站站務員遭街友騷擾 盼社會處協助安置

    基隆火車站有街友騷擾攻擊站務員的情形，鐵路局察今天在基隆站加強巡查。（記者盧賢秀攝）

    基隆火車站有街友騷擾攻擊站務員的情形，鐵路局察今天在基隆站加強巡查。（記者盧賢秀攝）

    2025/08/08 13:04

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕台鐵基隆站從7月底至今，每天遭街友騷擾至少3次以上，毆打、言語攻擊站務員，甚至在下班後尾隨跟蹤站務員回家，不堪其擾；基隆站表示，台鐵秉持「預防職場不當侵害聲明」流程，協助站務同仁處置，也與鐵路警察及基隆市警保持密切合作與聯繫。

    台鐵產業工會昨指出，基隆站務人員受高密度的騷擾攻擊，造成基隆站人員不堪負荷，報警處理顯見無用，急需長期保全人力進駐。鐵警今天調派機動警力在基隆站巡查，維護車站安寧與安全。

    台鐵基隆站方表示，近期的確有特定人士在站內引發糾紛及衝突，初期是相互之間的打鬧，後來演變成對站方及站務員的騷擾、言詞挑釁，甚至辱罵等情況。站方派同仁先到現場了解狀況，依照台鐵「預防職場不當侵害聲明」SOP流程處理，如果無法立即處置，就報警（鐵路警察及基隆市警派出所）處理。

    對於長期在基隆站出沒的特定人士，站方也指出，後續願意與主管機關基隆市社會處合作，看能否透過收容或安置等方式來處理。

    基隆火車站街友騷擾攻擊站務員頻傳。（記者盧賢秀攝）

    基隆火車站街友騷擾攻擊站務員頻傳。（記者盧賢秀攝）

