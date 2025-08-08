為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    打死蟑螂別沖馬桶！日本醫揭「恐怖後果」曝正確方式

    日本一名醫師提醒，別把蟑螂沖入馬桶。（法新社）

    日本一名醫師提醒，別把蟑螂沖入馬桶。（法新社）

    2025/08/08 11:52

    陳姿文／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕夏季是蟑螂活躍的高峰期，許多民眾在家中目睹牠們的身影，常出於本能反應將其打死後沖入馬桶。不過，日本一名醫師提醒，這種看似方便的處理方式，其實存在潛在風險。

    根據日本媒體《grape》報導，福岡縣宗像市「林外科・內科診所」理事長林裕章指出，蟑螂的屍體、糞便與殼都是強烈的過敏原，對人體健康可能造成不良影響。他強調，雖然儘速清除室內蟑螂是必要的，但「直接沖馬桶」的做法應該避免。

    林裕章說明，蟑螂具有強大的生存能力，牠們可主動關閉體側呼吸孔「氣門」，在水中存活達40分鐘。若將尚未死亡的蟑螂沖進馬桶，可能會在下水道中生還並繁殖，甚至透過排水管道再次入侵住家。此外，若是母蟑螂，體內所攜帶的卵鞘也可能在下水道中孵化，形成新一波蟲害。

    不僅如此，蟑螂屍體屬於不易溶解的異物，也可能導致排水管阻塞，增加下水處理設施的負擔。林裕章建議，處理蟑螂的正確方式應該是「完全殺死後，再密封丟入可燃垃圾」。

    他指出，可使用冷凍型殺蟲噴霧或直接拍打，先讓蟑螂失去行動能力，之後再以衛生紙、紙杯等工具夾取，裝入夾鏈袋中密封丟棄。另也可使用高濃度酒精噴霧，其具有溶解蟲體表蠟質、阻塞氣門、神經抑制等作用，數十秒內就能讓蟑螂癱瘓。

    林裕章也提醒，酒精具高度揮發與引火性，使用時應避開火源並保持通風。他建議民眾平時應清除食物殘渣、水源與室內縫隙，若蟑螂出沒頻繁，亦可考慮使用毒餌，或委託專業除蟲公司進行整體管理。

    他強調，「生物性、防治性、環境性措施應並行，不宜過度仰賴化學藥劑」，以避免蟑螂產生抗藥性。呼籲民眾提高環境衛生意識，採取更安全、有效的方式對抗害蟲。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播