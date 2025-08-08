告別ANA星際大戰R2-D2彩繪機 黑武士接機成亮點

星戰彩繪機來台卸妝，桃園機場特別安排了「黑武士現身迎機」的創意橋段。（記者劉信德攝）

2025/08/08 12:19

〔記者劉信德／桃園機場報導〕風靡全球影迷與航空迷的全日空（ANA）星際大戰R2-D2彩繪機（機號JA873A），於8月初完成最後一次載客任務後，於今（8日）上午飛抵桃園國際機場，準備卸除外部塗裝「退役」。這也是該架星戰主題彩繪機最後一次公開亮相，吸引大批星戰粉絲與航空迷到場送別。

這架波音787-9客機降落桃機北跑道後，桃園機場特別安排了「黑武士現身迎機」的創意橋段，並由地勤人員引導航機，後續飛機將推至長榮航太卸除塗裝。

請繼續往下閱讀...

星戰彩繪機來台卸妝消息傳出後，社群平台紛紛號召航迷與星戰迷朝聖告別，第二航廈觀景台一早就擠滿人潮，不少人拿著望遠鏡、長鏡頭搶拍彩繪機身的最後風采英姿。桃機也特別安排飛機停靠於D5停機位，讓直播鏡頭得以近距離捕捉精彩畫面，無法到場的人也能透過線上直播參與這場飛航與星戰的告別儀式。

全日空的R2D2彩繪機從2015年開始飛行，在昨天完成從羽田來回華盛頓的航班後，今天上午8時33分降落在桃園機場，本次來台就是為了卸除R2-D2塗裝，回歸標準ANA塗裝。

星戰彩繪機來台卸妝，桃園機場特別安排了「黑武士現身迎機」的創意橋段。（記者劉信德攝）

星戰彩繪機來台卸妝，桃園機場特別安排了「黑武士現身迎機」的創意橋段。（記者劉信德攝）

星戰彩繪機來台卸妝，桃園機場特別安排了「黑武士現身迎機」的創意橋段。（記者劉信德攝）

星際大戰R2-D2彩繪機飛抵桃園機場，進行後續彩繪卸妝作業。（記者劉信德攝）

桃機特別安排飛機停靠於D5停機位，讓直播鏡頭得以近距離捕捉精彩畫面。（翻攝桃機即時影像）

航迷、星戰迷搶拍彩繪機最後身影。（記者劉信德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法