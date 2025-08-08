為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    告別ANA星際大戰R2-D2彩繪機 黑武士接機成亮點

    星戰彩繪機來台卸妝，桃園機場特別安排了「黑武士現身迎機」的創意橋段。（記者劉信德攝）

    星戰彩繪機來台卸妝，桃園機場特別安排了「黑武士現身迎機」的創意橋段。（記者劉信德攝）

    2025/08/08 12:19

    〔記者劉信德／桃園機場報導〕風靡全球影迷與航空迷的全日空（ANA）星際大戰R2-D2彩繪機（機號JA873A），於8月初完成最後一次載客任務後，於今（8日）上午飛抵桃園國際機場，準備卸除外部塗裝「退役」。這也是該架星戰主題彩繪機最後一次公開亮相，吸引大批星戰粉絲與航空迷到場送別。

    這架波音787-9客機降落桃機北跑道後，桃園機場特別安排了「黑武士現身迎機」的創意橋段，並由地勤人員引導航機，後續飛機將推至長榮航太卸除塗裝。

    星戰彩繪機來台卸妝消息傳出後，社群平台紛紛號召航迷與星戰迷朝聖告別，第二航廈觀景台一早就擠滿人潮，不少人拿著望遠鏡、長鏡頭搶拍彩繪機身的最後風采英姿。桃機也特別安排飛機停靠於D5停機位，讓直播鏡頭得以近距離捕捉精彩畫面，無法到場的人也能透過線上直播參與這場飛航與星戰的告別儀式。

    全日空的R2D2彩繪機從2015年開始飛行，在昨天完成從羽田來回華盛頓的航班後，今天上午8時33分降落在桃園機場，本次來台就是為了卸除R2-D2塗裝，回歸標準ANA塗裝。

    星戰彩繪機來台卸妝，桃園機場特別安排了「黑武士現身迎機」的創意橋段。（記者劉信德攝）

    星戰彩繪機來台卸妝，桃園機場特別安排了「黑武士現身迎機」的創意橋段。（記者劉信德攝）

    星戰彩繪機來台卸妝，桃園機場特別安排了「黑武士現身迎機」的創意橋段。（記者劉信德攝）

    星戰彩繪機來台卸妝，桃園機場特別安排了「黑武士現身迎機」的創意橋段。（記者劉信德攝）

    星戰彩繪機來台卸妝，桃園機場特別安排了「黑武士現身迎機」的創意橋段。（記者劉信德攝）

    星戰彩繪機來台卸妝，桃園機場特別安排了「黑武士現身迎機」的創意橋段。（記者劉信德攝）

    星際大戰R2-D2彩繪機飛抵桃園機場，進行後續彩繪卸妝作業。（記者劉信德攝）

    星際大戰R2-D2彩繪機飛抵桃園機場，進行後續彩繪卸妝作業。（記者劉信德攝）

    桃機特別安排飛機停靠於D5停機位，讓直播鏡頭得以近距離捕捉精彩畫面。（翻攝桃機即時影像）

    桃機特別安排飛機停靠於D5停機位，讓直播鏡頭得以近距離捕捉精彩畫面。（翻攝桃機即時影像）

    航迷、星戰迷搶拍彩繪機最後身影。（記者劉信德攝）

    航迷、星戰迷搶拍彩繪機最後身影。（記者劉信德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播