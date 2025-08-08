為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新竹市犬「棕棕」送養失敗？劉康彥曝進度：網軍又亂帶風向

    新竹市犬「棕棕」的新認養人正進行環境建置，卻被網軍卻亂帶風向送養失敗，市議員劉康彥稱，認養人會盡快讓棕棕有個新家。（新竹市府提供）

    新竹市犬「棕棕」的新認養人正進行環境建置，卻被網軍卻亂帶風向送養失敗，市議員劉康彥稱，認養人會盡快讓棕棕有個新家。（新竹市府提供）

    2025/08/08 12:19

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市犬「棕棕」2週前被爆出2021年因咬傷媒體記者及市府洽公民眾後，又被帶回新竹市動保所再教育，卻被網路帶風向指是遭前市長林智堅棄養，昨起又有網軍在PTT帶風向指稱棕棕的送養失敗。對此，市議員劉康彥稱，棕棕已有新認養人，且正準備給棕棕建置有草皮及狗屋的新家，目前由動保所追蹤確認，會盡快帶棕棕到新家。

    對此，新竹市動保所證實已到有意願認養棕棕的認養人家中訪視，認養人也確實正進行領養環境建置中，目前溝通狀況順暢，並無送養失敗情事，動保所都依規執行認養程序。

    劉康彥說，棕棕的認養人很認真想給棕棕一個寬敞的新家，且施工的設計圖也完成，除會鋪面整平、重新植草，還有圍籬和棕棕的專屬狗屋，等料件到就可以施作。這些都是在動保所的專業建議後進行環境改善建置，會努力加快腳步，讓棕棕有個新家。

    對於有網軍在網路帶風向指稱棕棕送養失敗，劉康彥強調，目前認養程序都正向持續進行中，也與動保所保持聯繫，並無送養失敗情形，認為是網軍在網路刻意亂帶風向。

    新竹市犬棕棕的新認養人正進行環境建置，卻被網軍亂帶風向稱送養失敗，市議員劉康彥稱會盡快讓棕棕有個新家。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市犬棕棕的新認養人正進行環境建置，卻被網軍亂帶風向稱送養失敗，市議員劉康彥稱會盡快讓棕棕有個新家。（記者洪美秀翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播