新竹市犬「棕棕」送養失敗？劉康彥曝進度：網軍又亂帶風向

新竹市犬「棕棕」的新認養人正進行環境建置，卻被網軍卻亂帶風向送養失敗，市議員劉康彥稱，認養人會盡快讓棕棕有個新家。（新竹市府提供）

2025/08/08 12:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市犬「棕棕」2週前被爆出2021年因咬傷媒體記者及市府洽公民眾後，又被帶回新竹市動保所再教育，卻被網路帶風向指是遭前市長林智堅棄養，昨起又有網軍在PTT帶風向指稱棕棕的送養失敗。對此，市議員劉康彥稱，棕棕已有新認養人，且正準備給棕棕建置有草皮及狗屋的新家，目前由動保所追蹤確認，會盡快帶棕棕到新家。

對此，新竹市動保所證實已到有意願認養棕棕的認養人家中訪視，認養人也確實正進行領養環境建置中，目前溝通狀況順暢，並無送養失敗情事，動保所都依規執行認養程序。

請繼續往下閱讀...

劉康彥說，棕棕的認養人很認真想給棕棕一個寬敞的新家，且施工的設計圖也完成，除會鋪面整平、重新植草，還有圍籬和棕棕的專屬狗屋，等料件到就可以施作。這些都是在動保所的專業建議後進行環境改善建置，會努力加快腳步，讓棕棕有個新家。

對於有網軍在網路帶風向指稱棕棕送養失敗，劉康彥強調，目前認養程序都正向持續進行中，也與動保所保持聯繫，並無送養失敗情形，認為是網軍在網路刻意亂帶風向。

新竹市犬棕棕的新認養人正進行環境建置，卻被網軍亂帶風向稱送養失敗，市議員劉康彥稱會盡快讓棕棕有個新家。（記者洪美秀翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法