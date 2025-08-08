為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    商圈業者響應「議起來五條港」 公民審議投票享好康

    台南市中西區公所審議社造計畫「議起來五條港」邀民眾踴躍投票。（中西區公所提供）

    2025/08/08 12:13

    〔記者王姝琇／台南報導〕中西區公所獲台南市府文化局補助辦理審議社造計畫「議起來五條港」，將於8月9至17日進行全民票選活動，商圈業者共同響應贊助住宿券、禮券與來店禮等，邀市民踴躍投票，一同關注五條港文化觀光永續發展。

    中西區長蔡佳甫指出，經公民大會民眾提出6個行動方案，從傳統做16歲禮俗、居住生活記憶、在地工藝、戲劇導覽、四季結合廟宇文化體驗，到建構五條港文史認識教育系統，內容豐富且兼顧觀光推廣、文化保存、產業活化與人才培育。邀16歲以上設籍、就學、就業或居住於台南的市民踴躍投票，獲選最高票的2案明年將由公所落實執行獲選方案。

    參選6方案分別為，以台南傳統「做16歲」為靈感，結合「禮、樂、射、御、書、數」六藝闖關的《五條港轉大人》體驗活動；《掃碼聽港聲－走讀港町的生活日常》，透過居住生活記憶工作坊蒐集耆老故事與老照片，製作QR Code掃碼聆聽地方故事；《五條港－四季傳奇之旅》以四季主題融合廟宇文化特色，辧理多元形式體驗活動，也象徵永續精神。

    《大船入港（五條港）》以講座、走讀、DIY體驗與攝影甄選，推廣活化在地木雕工藝「茄苳入石柳」；《「富到出油」的台南五條港》，透過培訓社區素人演出的戲劇導覽活動，結合街區、店家與美食推廣永續旅遊；《歷食引水人培訓》則整合現有文史、飲食、建築與地方記憶資源，建構五條港文史認識教育系統，培訓導覽志工成為在地引水人。

    商圈業者響應支持「議起來五條港」社造計畫，8月9至17日只要完成網路投票即具抽獎資格，有機會獲得新光三越、㕩肉舖禮券，以及14間民宿平日住宿券，期間到五條港行號及海安觀光商圈10家店家投票即送來店禮。

    台南市中西區公所今年經公民大會產出6個社造行動方案，獲選最高票的2案明年將由公所落實執行。（中西區公所提供）

