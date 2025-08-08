夏日玩水藏危機 新北觀旅局推薦這幾處好玩又安全戲水點

金山中角灣是北海岸名聞遐邇的衝浪天堂，淺灘區沙子細膩少有石頭。（新北市觀旅局提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕暑假期間是民眾從事水域遊憩活動的旺季，無論溪邊、海灘到處都是玩水人潮，不過，許多人對於水域安全認知不足，往往容易忽略從事水域遊憩活動所隱藏的危險，新北市觀光旅遊局長楊宗珉推薦新北市的淺水灣、白沙灣、中角灣、福隆海水浴場及三峽大豹溪等新北觀光景點，好玩又安全。

楊宗珉指出，戶外開放水域有很多不可控因素，諸如水流變化、河床落差、浮石及渦流等，均容易造成事故，此外，近期天氣突然變化時也會瞬間提升危險性，提醒民眾可選擇備有安全防護設施及有救生員的場域從事水上活動，並遵守現場相關告示牌，才能玩得盡興又安全。

楊宗珉指出，位於台2線39公里處的中角灣，該處有著灣口內凹的沙岸地形，加上四季北風助力之下，總是能掀起一波一波的浪花，為北海岸知名的衝浪基地。此外，由於中角灣的沙灘質地較細，少有小石子，加上設有較大範圍的淺灘區，所以十分適合孩童在此戲水玩樂。

他推薦福隆海水浴場，該海岸線佈滿了細軟金黃的海砂，優美的弧型海灘，配上藍天碧海，讓福隆博得黃金海岸的美譽，雙溪河在此入海，內河河面寬廣、水流平穩，適合從事風帆、獨木舟、立式划槳等水域遊憩。

還有三峽大豹溪，該水域一直是北部廣為人知的熱門消暑勝地，目前大豹溪僅限於夏季設有救生員的地點可從事游泳活動，其餘水域遊憩活動不開放，從上游至下游設有救生員的地點分別為「八仙橋」、「山中傳奇」、「蜜蜂世界」、「蟾蜍山谷」、「鴛鴦谷」、「青山谷」、「東陽橋」、「東眼橋」、「樂園仙境」、「金龍橋」、「金敏橋」等11處，提醒民眾如遇臨時強降雨、豪雨特報、颱風警報等特殊氣候，亦請勿前往避免發生危險。

福隆雙溪河為東北角一帶重要的水上活動基地。（新北市觀旅局提供）

大豹溪戲水景點 現場有合格救生員駐守。（新北市觀旅局提供）

