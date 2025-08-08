楊柳颱風生成 氣象粉專分析2路線對台影響

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析楊柳颱風整合後路徑偏北和偏南對台灣的影響，直言未來48小時楊柳每一步都很重要，將是能否進一步發展壯大的關鍵期，也是楊柳颱生的轉類點。（圖擷取自 臉書）

2025/08/08 11:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天凌晨2時今年第11號颱風「楊柳」形成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析楊柳颱風整合後路徑偏北和偏南對台灣的影響，直言未來48小時楊柳每一步都很重要，將是能否進一步發展壯大的關鍵期，也是楊柳颱生的轉捩點。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，楊柳颱風目前環流結構仍在調整中。在太平洋高氣壓穩定導引下，持續向西移動，路徑變數較低，但是否靠近台灣、侵襲、影響有多大，仍須觀察未來2天的整合結果，這也將決定後續的發展趨勢。

粉專分析，楊柳若整合後較偏北（相對位置：台灣正東方）將進入垂直風切較強的環境，不利發展，甚至可能逐漸減弱；若整合後較偏南（相對位置：台灣東南東方），將進入風切較弱、環境較有利的區域，有機會持續增強，可達中度颱風。

粉專直言，未來48小時楊柳每一步都很重要，將是能否進一步發展壯大的關鍵期，也是楊柳颱生的轉捩點。

