為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風生成 氣象粉專分析2路線對台影響

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析楊柳颱風整合後路徑偏北和偏南對台灣的影響，直言未來48小時楊柳每一步都很重要，將是能否進一步發展壯大的關鍵期，也是楊柳颱生的轉類點。（圖擷取自 臉書）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析楊柳颱風整合後路徑偏北和偏南對台灣的影響，直言未來48小時楊柳每一步都很重要，將是能否進一步發展壯大的關鍵期，也是楊柳颱生的轉類點。（圖擷取自 臉書）

    2025/08/08 11:57

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天凌晨2時今年第11號颱風「楊柳」形成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析楊柳颱風整合後路徑偏北和偏南對台灣的影響，直言未來48小時楊柳每一步都很重要，將是能否進一步發展壯大的關鍵期，也是楊柳颱生的轉捩點。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，楊柳颱風目前環流結構仍在調整中。在太平洋高氣壓穩定導引下，持續向西移動，路徑變數較低，但是否靠近台灣、侵襲、影響有多大，仍須觀察未來2天的整合結果，這也將決定後續的發展趨勢。

    粉專分析，楊柳若整合後較偏北（相對位置：台灣正東方）將進入垂直風切較強的環境，不利發展，甚至可能逐漸減弱；若整合後較偏南（相對位置：台灣東南東方），將進入風切較弱、環境較有利的區域，有機會持續增強，可達中度颱風。

    粉專直言，未來48小時楊柳每一步都很重要，將是能否進一步發展壯大的關鍵期，也是楊柳颱生的轉捩點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播