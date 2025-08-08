苗栗農改場挑選優質草種 提升果園土壤碳匯

果園草生栽培導入多年生適應性佳及匍匐性草種，能有效增加土壤碳匯量。（農業部提供）

2025/08/08 11:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕氣候變遷帶來全球暖化，為了推動農業淨零碳排，農業部苗栗農改場研究土壤碳匯，並鎖定果園場址，在當地50多種草種中，篩選出多年生、適應力佳且低矮匍匐性的地被植物，如石莧、蠅翼草、金腰箭舅與心葉水薄荷等，定植於柑橘果園，研究發現，依據草種特性進行配置，可使果園土壤整體碳匯量增加約19.33%。

苗栗農改場表示，草生地被植物透過光合作用吸收二氧化碳，轉化為植物體及土壤有機質，並具備保持土壤水分與豐富生態多樣性功能，可有效增加土壤碳匯量。研究團隊從苗栗地區果園常見草種，找出石莧、蠅翼草、金腰箭舅與心葉水薄荷等4種，進行1年期研究，今（8日）發表土壤碳匯表現。

苗栗場研究結果顯示，石莧表現最為出色，碳匯量每公頃高達9.4公噸，適合日照充足區域；其次為心葉水薄荷，碳匯量達8.62公噸，耐陰性佳，適合樹冠下蔭蔽區域；金腰箭舅及蠅翼草碳匯量分別為3.12公噸及2.28公噸，適合全日照至半日照環境，並能穩定覆蓋土壤表面。

苗栗場說明，依據不同草種的生長特性及光合作用能力，進行多樣性地被植物組合與空間配置，能大幅增加土壤有機質與碳匯量。除了環境效益，草種根系可有效改善土壤結構，提升土壤水分滲透及保水能力，大量草根留在土壤中增加土壤有機質與微生物多樣性，也提升果園面對氣候變遷的生產韌性。

