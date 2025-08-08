連日豪大雨 台南國定古蹟「南門段城垣殘蹟」塌陷

馬道下方土方流失，導致沉陷。（南市文化資產管理處提供）

2025/08/08 11:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕近日受西南氣流影響，中南部地區豪雨成災。國定古蹟「臺灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣疑因長時間受雨水滲蝕，結構受損，於前（6）日下午5時發生部分塌陷。文化部文化資產局及臺南市文化資產管理處接獲通報後，立即派員到場了解狀況，並於昨（7）日上午會同專家學者現場會勘，初步評估修復方向與搶修方案。

6日傍晚，台南女中通報城垣部分塌陷，文化資產局與市府文化資產管理處隨即趕赴現場；翌日早晨，再邀集專家學者與相關單位會勘。初步研判，塌陷主因為連日豪雨造成地基下方土石流失。

請繼續往下閱讀...

台南女中總務主任林彥廷表示，城牆的內側有行政辦公室，那天同事出來的時候發現城牆有傾斜狀況，因此立即通報文資局，第一時間作反映，相關單位接獲後在隔天，就召集學者勘查，初估下陷度約有2米深。南市文資處人員也表示，面對嚴峻氣候，將依專家評估建議作整體補強作防範。

自西元1725年臺灣府城城牆獲准興築以來，歷經多次變更與擴建，由最盛時期的14座城門，至今僅存大東門、大南門，以及東門段、小東門段、南門段等城垣殘蹟，並保留外城兌悅門、巽方砲臺等遺構，完整呈現清領時期臺灣城池的格局。

2023年，相關遺構合併指定為國定古蹟「臺灣府城城門及城垣殘蹟」。位於臺南市中西區樹林街的南門段城垣殘蹟，建於西元1788年，以三合土興築，正面朝向街道，後方緊鄰國立臺南女子高級中學，部分牆段並為該校圍牆之一。1985年列為三級古蹟後，隨即展開調查與修復工程。當時城垣周邊雜草叢生，局部外層版築傾倒、內層土方流失，修復後才呈現今日風貌。距上次修復已歷35年。

南市文化資產管理處表示，專家已建議分階段進行搶修，首要任務是先穩定結構，避免災損擴大。後續將請管理單位台南女中儘速啟動緊急採購程序，市府將配合文化部文化資產局提供必要的技術支援與補助申請協助。

同時，管理單位已於第一時間完成封鎖線設置及警示標誌，提醒民眾經過時注意安全；市府也將持續關注修復進度，確保古蹟保存無虞。

土方流失導致城牆向內傾斜塌陷。（南市文資處提供）

土方流失導致城牆向內傾斜塌陷。（南市文資處提供）

委員7日勘查現場。（南市文資處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法