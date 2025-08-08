搶頭香！ 助南部災後重建 高公局完成首件房屋修繕

台南受災戶房屋修繕前。（高公局提供）

2025/08/08 11:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕為協助受丹娜絲颱風及西南氣流受損的南部民宅修繕，交通部高速公路局、公路局及鐵道局動員廠商能量，全力協助重建；高公局已號召24家廠商投入台南市新營區及後壁區修繕工作，昨天（7日）完成首件受損房屋修繕。

高公局說明，針對台南市新營區及後壁區民宅受損部分，截至8月7日止，已媒合廠商與民眾共193戶，目前加派人員進行現勘與丈量，並已完成10戶簽約。從8月5日起高公局配合廠商即積極進場針對已完成簽約的受損房屋進場修繕，並在昨天由宸茂公司完成新營區永平里屋頂全飛散受損的第一件房屋修繕。

此外，目前高公局已完成10戶簽約，1戶完成拆除，3戶進場施工中，數量也持續增加，高公局將加速相關修繕作業。另外，為協助中低收入戶家園重建，高公局率先由4家合作優良廠商威勝營造公司、宏義營造公司、義力營造公司及宸茂營造公司認養修繕共6戶。

交通部要求高公局在最短時間內全力完成南部災後復原工作，持續增派人力會同區公所進行調查及現勘，期盼能儘快安排進場施工，儘早讓台南民眾恢復以往的生活；也鼓勵國內相關廠商、業者加入協助南部災後重建工作，以加速復原工作的完成。

高公局與協力廠商助受災戶房屋完成修繕。（高公局提供）

宏義公司認養中低收入戶災後重建。（高公局提供）

義力公司認養中低收入戶災後重建。（高公局提供）

