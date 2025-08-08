為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    弱勢獨老屋損無子女 南市媒合土木公會免費修屋

    南市社會局媒合志工進入災區支援，並與台南市土木公會等團體合作，協助弱勢戶重建家園。（南市社會局提供）

    南市社會局媒合志工進入災區支援，並與台南市土木公會等團體合作，協助弱勢戶重建家園。（南市社會局提供）

    2025/08/08 11:39

    〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，造成不少民眾家園嚴重損毀，特別是許多獨居長者的家園，災後急需大量人力進行清理與修繕，為加速災後重建進程，台南市社會局啟動協助弱勢獨老修屋行動，在台南市土木包工商業同業公會（台南市土木公會）的協助下完成修繕，讓獨居長者有個安心居住的家園。

    南市社會局長郭乃文表示，社會局針對全市16個重災行政區，進行獨居長者盤點，16區有共1045位獨居長者，其中包括低收、中低收及身心障礙者的獨老受災戶，約有400戶屋損待修，先前已先緊急蓋帆布，目前則以中長期安住來修護房屋，並提供關懷慰問、物資發放、生活與就醫協助及資源連結等服務。

    郭乃文表示，同時社會局也積極媒合志工進入災區支援，累計共動員754人次協助災後家園清理，並與台南市土木公會等相關團體合作，協助弱勢家庭進行房屋修繕與重建工作。

    其中，下營區一位72歲低收入戶獨居長者，屋頂多處因強風吹襲而破損，包括浴廁及主要居住空間皆無法遮風避雨，且長者因中風行動不便，僅能依靠助行器移動，在近期天氣不穩定的情況下，生活安全堪憂，且無子女、親人可協助處理災後問題。經南市社會局媒合南市土木公會進駐免費修繕，迅速協助修復廁所屋頂，加固瓦片，並於本週完成屋頂修繕，讓長者不用再為連日大雨房屋漏水而苦，當事人則感激不已，頻頻道謝。

    南市社會局媒合台南市土木公會協協助弱勢獨老修屋，讓獨居長者有個安心居住的家園。（南市社會局提供）

    南市社會局媒合台南市土木公會協協助弱勢獨老修屋，讓獨居長者有個安心居住的家園。（南市社會局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播