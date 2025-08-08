弱勢獨老屋損無子女 南市媒合土木公會免費修屋

南市社會局媒合志工進入災區支援，並與台南市土木公會等團體合作，協助弱勢戶重建家園。（南市社會局提供）

2025/08/08 11:39

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，造成不少民眾家園嚴重損毀，特別是許多獨居長者的家園，災後急需大量人力進行清理與修繕，為加速災後重建進程，台南市社會局啟動協助弱勢獨老修屋行動，在台南市土木包工商業同業公會（台南市土木公會）的協助下完成修繕，讓獨居長者有個安心居住的家園。

南市社會局長郭乃文表示，社會局針對全市16個重災行政區，進行獨居長者盤點，16區有共1045位獨居長者，其中包括低收、中低收及身心障礙者的獨老受災戶，約有400戶屋損待修，先前已先緊急蓋帆布，目前則以中長期安住來修護房屋，並提供關懷慰問、物資發放、生活與就醫協助及資源連結等服務。

郭乃文表示，同時社會局也積極媒合志工進入災區支援，累計共動員754人次協助災後家園清理，並與台南市土木公會等相關團體合作，協助弱勢家庭進行房屋修繕與重建工作。

其中，下營區一位72歲低收入戶獨居長者，屋頂多處因強風吹襲而破損，包括浴廁及主要居住空間皆無法遮風避雨，且長者因中風行動不便，僅能依靠助行器移動，在近期天氣不穩定的情況下，生活安全堪憂，且無子女、親人可協助處理災後問題。經南市社會局媒合南市土木公會進駐免費修繕，迅速協助修復廁所屋頂，加固瓦片，並於本週完成屋頂修繕，讓長者不用再為連日大雨房屋漏水而苦，當事人則感激不已，頻頻道謝。

南市社會局媒合台南市土木公會協協助弱勢獨老修屋，讓獨居長者有個安心居住的家園。（南市社會局提供）

