不排除通過台灣！楊柳颱風朝台灣方向前進 氣象署曝可能路徑

楊柳颱風目前朝台灣方向前進。（取自氣象署官網）

2025/08/08 10:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天凌晨2時今年第11號颱風「楊柳」形成，目前以每小時15公里速度，向西北西進行。中央氣象署預測，下週二（12日）將移動到台灣東南方海域附近，未來有兩種可能的路徑，第一是從巴士海峽通過、第二種是直接通過台灣，但未來路徑還有非常大的變數。

氣象署預報員張竣堯表示，目前僅比較確定的是下週二會移動到台灣東南部外海，但路徑有兩種，除了較南邊的巴士海峽通過外，另一個就是直接通過台灣，但這兩種路徑的不確定性都還很大，還需要觀察，要到週末、甚至下週一再觀察才比較明確。

張竣堯表示，目前預測楊柳的強度以輕度颱風為主，也有可能在它接近台灣時減弱為熱帶性低氣壓，或是以輕度颱風姿態影響，但就如同它的路徑一樣，不確定性仍滿大的。

楊柳颱風在今天上午8時的中心位置在北緯20.0度，東經145.7度，以每小時15公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒20公尺，七級風平均暴風半徑80公里。

今、明（8日、9日）兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。明天大台北、中南部地區也有局部午後雷陣雨。

楊柳颱風目前朝台灣方向前進，但未來路徑、強度不確定性仍大。（取自氣象署官網）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來天氣提醒。（記者吳亮儀攝）

