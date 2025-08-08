為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    不排除通過台灣！楊柳颱風朝台灣方向前進 氣象署曝可能路徑

    楊柳颱風目前朝台灣方向前進。（取自氣象署官網）

    楊柳颱風目前朝台灣方向前進。（取自氣象署官網）

    2025/08/08 10:36

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天凌晨2時今年第11號颱風「楊柳」形成，目前以每小時15公里速度，向西北西進行。中央氣象署預測，下週二（12日）將移動到台灣東南方海域附近，未來有兩種可能的路徑，第一是從巴士海峽通過、第二種是直接通過台灣，但未來路徑還有非常大的變數。

    氣象署預報員張竣堯表示，目前僅比較確定的是下週二會移動到台灣東南部外海，但路徑有兩種，除了較南邊的巴士海峽通過外，另一個就是直接通過台灣，但這兩種路徑的不確定性都還很大，還需要觀察，要到週末、甚至下週一再觀察才比較明確。

    張竣堯表示，目前預測楊柳的強度以輕度颱風為主，也有可能在它接近台灣時減弱為熱帶性低氣壓，或是以輕度颱風姿態影響，但就如同它的路徑一樣，不確定性仍滿大的。

    楊柳颱風在今天上午8時的中心位置在北緯20.0度，東經145.7度，以每小時15公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒20公尺，七級風平均暴風半徑80公里。

    今、明（8日、9日）兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。明天大台北、中南部地區也有局部午後雷陣雨。

    楊柳颱風目前朝台灣方向前進，但未來路徑、強度不確定性仍大。（取自氣象署官網）

    楊柳颱風目前朝台灣方向前進，但未來路徑、強度不確定性仍大。（取自氣象署官網）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來天氣提醒。（記者吳亮儀攝）

    未來天氣提醒。（記者吳亮儀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播