父親節抬頭望仙王座 還有行星列隊、流星雨

仙王座是夏季適合觀賞的星座。（台北天文館提供）

2025/08/08 10:39

〔記者甘孟霖／台北報導〕今天（8日）是父親節，可以陪父親一起抬頭欣賞美麗的夜空，認識守護著星座家族的父親——仙王座。台北市立天文館指出，希臘神話中，仙王代表著責任、犧牲與守護家庭的力量，如同父親堅實形象；而仙王座在8月非常適合觀賞，天黑後即出現在東北方，於星空中形成一個易於辨識的五邊形。此外，父親節前後還能欣賞「行星列隊」，木星、金星、天王星、海王星與土星依次橫跨天空。

台北天文館指出，在天文學上，仙王座同樣意義非凡，其中的仙王座δ（造父一），是人類歷史上第一顆被發現的「造父變星」，其距離地球約900光年，亮度在3.5至4.4等之間變化，週期約5.34日。由於造父變星的亮度變化週期與發光強度之間有精準的關係，天文學家得以用它來測量從銀河系到遙遠星系的距離，開啟探索宇宙規模的新篇章。

天文館說，仙王座在8月非常適合觀賞，天黑後即出現在東北方，於星空中形成一個易於辨識的五邊形，就像一座房子或鉛筆頭的形狀，整夜可見，是夏秋交替間認識星座的絕佳對象。

此外，今年父親節前後的清晨4點左右，還能欣賞到「行星列隊」，木星、金星、天王星、海王星與土星依次橫跨天空。其中亮度-1.9等的木星、-3.9等的金星和0.7等的土星肉眼可見；5.7等的天王星和7.8等的海王星，則需藉助雙筒望遠鏡或小型天文望遠鏡才能觀賞。

而英仙座流星雨預計在8月12日達到極大期，但其活躍期自7月17日持續至8月29日，因此父親節假期也有機會捕捉到劃過天際的流星。

