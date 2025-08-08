為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    萌翻！台南「夜奇鴨」花園夜市首秀 帶來驚喜連連

    市場處全新夜市吉祥物「夜奇鴨」現身花園夜市，推廣在地美食及夜市文化。（市場處提供）

    市場處全新夜市吉祥物「夜奇鴨」現身花園夜市，推廣在地美食及夜市文化。（市場處提供）

    2025/08/08 10:47

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市市場處全新夜市吉祥物「夜奇鴨」上個月正式出道，昨晚首次到花園夜市與民眾相見歡，帶來限量小禮、夜市美食、模彩券等驚喜，現場更加碼發放50元銅板券，所到之處魅力無法擋。

    夜市推廣大使「夜奇鴨」現身花園夜市，大批民眾前來朝聖「夜奇鴨」本尊，可愛模樣萌翻全場。市長黃偉哲表示，希望透過「夜奇鴨」行銷活動，讓更多遊客及市民感受台南夜市的文化與魅力，用行動支持優質攤商。

    「夜奇鴨」出任務，民眾現場與「夜奇鴨」合照打卡，即可獲得夜奇鴨頸枕模彩券，前60名參加者更額外獲得「籃球投準」或「九宮格投球」夜市體驗活動2選1，同時獲贈「夜奇鴨」限量小禮，闖關成功者還再獲得夜市美食，現場民眾參與踴躍。經發局長張婷媛則帶來加碼驚喜，現場發放200份50元銅板券，民眾大排長龍領取。

    張婷媛表示，未來市府會持續推動優化市集與名攤相關政策，提供行銷服務和經營管理輔導，打造更整潔、更舒適的消費環境，期許吸引更多消費者及國際觀光客造訪。

    市場處處長王俊博表示，接下來「夜奇鴨」會持續前往台南各大夜市，透過豐富有趣的活動與民同樂。正值暑假期間，歡迎民眾多來夜市走走，發覺台南的美味與趣味的同時，還有機會巧遇「夜奇鴨」，獲得限量周邊商品。

    市場處「夜奇鴨」系列行銷，讓民眾感受台南夜市魅力，用行動支持優質攤商。（市場處提供）

    市場處「夜奇鴨」系列行銷，讓民眾感受台南夜市魅力，用行動支持優質攤商。（市場處提供）

    經發局長張婷媛現場加碼發放銅板券。（市場處提供）

    經發局長張婷媛現場加碼發放銅板券。（市場處提供）

    夜奇鴨可愛模樣萌翻小朋友。（市場處提供）

    夜奇鴨可愛模樣萌翻小朋友。（市場處提供）

