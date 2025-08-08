南部受災嚴重 民進黨中市議員林祈烽結合民間送上百件帆布到台南

民進黨中市議員林祈烽（左）結合民間力量，募得帆布送給台南災區使用。（林祈烽提供）

2025/08/08 11:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕丹娜絲風災及連日豪大雨侵襲，造成南部受創嚴重，民進黨中市黨籍議員紛紛前往嘉義及台南協助救災及捐贈物資，民進黨台中市議員林祈烽與台中市陽光城市發展協會理事長李文烈兩日內也募得帆布上百件，並專車運往南部，交由台南市議員李宗翰統籌運用，希望能為台南鄉親出一份力，盡速完成修復家園的相關工作。

林祈烽表示，台南後壁、白河、鹽水區等多處民宅房屋破損，急需帆布搭建臨時屋頂，看著李宗翰議員及黨公職們全力救災，他也希望為台灣出力。除了盤點出幾十件罷免廣告帆布外，他也透過臉書公開徵求及聯繫企業友人等方式，在兩日內就募集了上百件帆布，民進黨台中市黨部執行長盧明乾在得知後，也共同響應委託他將所蒐集到的帆布一同運往台南。

理事長李文烈表示，陽光城市發展協會係由教育部政務次長張廖萬堅創立，除了定期舉辦各類親子活動、紙風車劇團及陽光棒球夏令營等，也致力於社會公益活動，此次在協會執行長林祈烽的號召下，他自費出動個人7.5噸貨車專程運送帆布物資南下，希望用最快的速度協助台南鄉親們。

台南市議員李宗翰表示，雖然目前災後重建工作陸續進行中，但每天還是有很多鄉親會來服務處索取帆布，感謝台中隊這次的支援，後續這些帆布除了會繼續用於協助鄉親屋頂修復工作外，也會開放有需求的民眾取回。

林祈烽提到，若有具備覆蓋屋頂帆布的專業技能，願意前往台南支援者，他也願意提供相關薪資，期望集結更多力量，幫助台南鄉親盡速走出災情紛擾，讓他們可以安心生活。

民進黨中市議員林祈烽（右）結合民間力量，募得帆布送給台南災區使用。（林祈烽提供）

