    首頁　>　生活

    農村領航獎名單出爐 雲林3人力拚翻轉社區有成

    古坑劉清極獲農村領航獎。（圖由雲林縣政府提供）

    古坑劉清極獲農村領航獎。（圖由雲林縣政府提供）

    2025/08/08 10:59

    〔記者李文德／雲林報導〕農業部農村發展及水土保持署日前公布「第四屆農村領航獎選拔表揚計畫」名單，雲林縣分別有古坑鄉華南社區發展協會劉清極、虎尾鎮北溪社區發展協會理事長江炳辛獲「農村領航獎」，崙背鄉羅厝社區發展協會執行長廖婉婷獲「農村推廣大使」，為雲林農村爭光。

    今年農村領航獎選拔最終自從全國70名參賽者選出10位「農村領航獎」及10位「農村推廣大使」，其中農村領航獎雲林獲選2席、農村推廣大使獲選1席。

    劉清極領軍的古坑鄉華南社區是台灣最少人的農村之一，10多年前當地面臨廢校危機，地方擔憂下一步是「廢村」，因此學校與社區協力，深耕農村再生並建構共學共創的社區場域，社區更是創立「學田泉」品牌，串聯、整合山海青農資源，打造農村共好典範。

    江炳辛則是水電工轉身為社區達人，無私奉獻投入社區營造14年，先後以剪紙社區，北溪好厝米等景點吸引遊客，更以「綠色飛魚」打響玉米故鄉品牌，在食農教育、環保教育及長照據點皆用心規劃，協助縣內多個社區共同提升。

    廖婉婷則是在家鄉崙背羅厝村成立「詔安好伴屋」獨立書屋，更積極投入兒少陪伴、長者照護與文化傳承，推動客語繪本、在地食農教育，盼促進世代對話，打造創新共融的農村生活日常。

    縣長張麗善表示，農村再生不是一項簡單的工作，是需要在地社區通力合作，長期投入才能逐步推動的工作，3位代表獲獎，是對各社區長年攜手推動農村再生的高度肯定。

    虎尾江炳辛獲農村領航獎。（資料照）

    虎尾江炳辛獲農村領航獎。（資料照）

    崙背廖婉婷（中）獲農村推廣大使。（資料照）

    崙背廖婉婷（中）獲農村推廣大使。（資料照）

