竹市20多年米粉摃丸節走入歷史 業者感嘆不重視地方產業

新竹市20多年米粉摃丸節走入歷史，業者感嘆新竹三寶米粉摃丸玻璃產業文化活動全走樣。（記者洪美秀攝）

2025/08/08 11:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市延續20多年的米粉摃丸節走入歷史！曾享有新竹三寶米粉摃丸玻璃產業盛譽的米粉摃丸節，在高虹安市府上任後轉型結合地方特產，舉辦特產節，今年則直接消失轉參與新竹啤酒節及國際風箏節活動擺攤位為主。

米粉業者痛斥市府不再重視地方產業，既失去米粉節意義，就無參與必要，去年就全面退出市府活動。摃丸業者則稱因缺工及人力不足等問題，加以市府補助經費減少，只好接受到活動擺攤的邀請。

新竹市米粉商業同業公會業者指出，米粉是新竹的傳統產業，並在前市長林政則時代成立同業公會，之後幾乎每年都固定舉辦米粉節，20多年來每年在南勢米粉寮舉辦的米粉節都吸引很多人參與，並體驗曬米粉及批米粉文化，後來更發展出到海外參展，米粉節曾是竹市的活動品牌，還辦理米粉妹及竹塹公主等選拔，但3年前市府突宣布要結合其他產業合辦竹塹特產節，因失去文化及產業傳承意義，米粉業者參與熱度大減，去年就全面退出特產節，不再參與市府活動。

而摃丸業者則轉型成立新竹摃丸暨地方創生促進會，加上缺工人力不足問題，轉而參與市府大型活動市集擺攤為主，期透過摃丸美食推廣在地摃丸文化，強調其實擺攤不是為了賺錢，而是希望傳承新竹在地摃丸的美食文化特色。

新竹市工策會則說明，因市府補助的經費科目是推動地方產業行銷費用，目的是要用在所有地方產業業者身上，每年規畫方式不同，有時舉辦特產節，今年則規劃結合市府大型活動合辦產業行銷，藉此吸引外縣市民購買，達到行銷地方產業效果，每年行銷活動都會邀請在地產業協會參與。

摃丸業者則轉型成立新竹摃丸暨地方創生促進會，加上缺工人力不足問題，轉而參與市府大型活動市集擺攤為主。（記者洪美秀攝）

米粉是新竹的傳統產業，並在前市長林政則時代成立同業公會，之後幾乎每年都固定舉辦米粉節。（記者洪美秀攝）

