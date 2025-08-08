為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中台灣大道8/8-9夜間施工 朝富路口至環中路口今夜分段封閉

    台灣大道（環中路口、光明陸橋）暨西屯路二段（太原路一段至文心路三段）道路燙平工程，今（8）日至9日夜間進行台灣大道朝富路口至環中路口（往沙鹿方向）路段施工，建設局提醒市民提前改道。（建設局提供）

    台灣大道（環中路口、光明陸橋）暨西屯路二段（太原路一段至文心路三段）道路燙平工程，今（8）日至9日夜間進行台灣大道朝富路口至環中路口（往沙鹿方向）路段施工，建設局提醒市民提前改道。（建設局提供）

    2025/08/08 10:10

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市建設局進行台中市西屯區台灣大道（環中路口、光明陸橋）暨西屯路二段（太原路一段至文心路三段）道路改善工程，於今（8）日至9日夜間進行台灣大道朝富路口至環中路口（往沙鹿方向）路段路面燙平作業，從今天晚上8時至隔日上午8時期間路面刨除及重鋪，屆時將採分段封閉施工方式，建議市民提前規劃改道路線，改道黎明路、福科路、朝馬路等周邊道路，並配合現場交通引導。

    建設局長陳大田表示，台中市西屯區台灣大道（環中路口、光明陸橋）暨西屯路二段（太原路一段至文心路三段）道路改善工程，總長約360公尺，施作面積約8000平方公尺，將於兩天內完成。

    工程採夜間封閉、白天恢復通行方式進行，施工期間將視現場情況彈性調整封閉區域，並派員引導車流，呼籲用路人提前規劃改道路線，並配合現場指引通行，共同維護交通安全與工程順利推動。

    陳大田說，建設局投入2140萬元推動台中市西屯區台灣大道（環中路口、光明陸橋）暨西屯路二段（太原路一段至文心路三段）道路改善工程，工程完工後，預期可大幅提升升西屯區主要幹道的道路平整度與通行安全。

    台灣大道朝富路口至環中路口（往沙鹿方向）路段今（8）日至9日夜間進行路面燙平作業，採分段封閉。（建設局提供）

    台灣大道朝富路口至環中路口（往沙鹿方向）路段今（8）日至9日夜間進行路面燙平作業，採分段封閉。（建設局提供）

    台灣大道（環中路口、光明陸橋）暨西屯路二段（太原路一段至文心路三段）道路改善工程，總長約360公尺，施作面積約8000平方公尺，將於今明兩天完成。（建設局提供）

    台灣大道（環中路口、光明陸橋）暨西屯路二段（太原路一段至文心路三段）道路改善工程，總長約360公尺，施作面積約8000平方公尺，將於今明兩天完成。（建設局提供）

    今（8）日至9日夜間進行台灣大道朝富路口至環中路口（往沙鹿方向）路段路面燙平作業，從晚上8時至隔日上午8時期間路面刨除及重鋪，採分段封閉施工。（建設局提供）

    今（8）日至9日夜間進行台灣大道朝富路口至環中路口（往沙鹿方向）路段路面燙平作業，從晚上8時至隔日上午8時期間路面刨除及重鋪，採分段封閉施工。（建設局提供）

    圖 圖
    圖 圖
