為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    災後廢石綿瓦爆量 南市逾6千件登記優先清理住家

    由於石綿具致癌危害，南市環保局提醒民眾清理時務必配戴防塵口罩及防護手套、穿著長袖及長褲。（南市環保局提供）

    由於石綿具致癌危害，南市環保局提醒民眾清理時務必配戴防塵口罩及防護手套、穿著長袖及長褲。（南市環保局提供）

    2025/08/08 10:39

    〔記者蔡文居／台南報導〕 丹娜絲颱風重創台南，造成溪北地區大量房屋破損，廢石綿瓦數量也大量增加。根據南市環保局統計，截至8月7日，南市廢石綿瓦清運登記已逾6000件，累計清運800多公噸。南市環保局也全面動員，優先清理災後住家的廢石綿瓦。

    南市環保局表示，為加速各災後住戶石綿建材清理作業，該局聯合各區公所及里長提供便捷協助，包括主動巡查、發送太空包、增派清運車輛機具，若有民眾自行裝妥廢石綿瓦卻未事前登記，也會主動清運，務求加速裝袋石綿的清運進度，協助市民儘速恢復家園。

    環保局表示，截至8月7日，廢石綿瓦登記已達6030件，累計清運811.19公噸。環保局已配送6590個太空包至溪北地區的各區公所，民眾如有需求可向區公所免費索取太空包。由於石綿具致癌危害，提醒民眾清理時務必配戴防塵口罩及防護手套、穿著長袖及長褲，以水潤濕石綿，清理完成後應更換衣物、盥洗。

    環保局表示，寺廟、教堂、私立學校、農會、倉庫、個人農業設施等非廢棄物清理法指定事業，均可向環保局提出申請。如屬畜牧場、漁業設施、農業設施則由農業局審認風災受損對象，並造冊列管，石綿拆除裝袋後請暫置於場內或農業局指定暫置點，另應考量清運車輛可抵達之處。如果家中有石綿建材受風災損壞，應儘速聯繫合格廠商進行評估與安全拆除，裝袋完成請儘速向環保局或區公所登記清理，也可由里長提供里內石綿暫置點，再由環保局安排清運。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播