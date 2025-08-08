災後廢石綿瓦爆量 南市逾6千件登記優先清理住家

由於石綿具致癌危害，南市環保局提醒民眾清理時務必配戴防塵口罩及防護手套、穿著長袖及長褲。（南市環保局提供）

2025/08/08 10:39

〔記者蔡文居／台南報導〕 丹娜絲颱風重創台南，造成溪北地區大量房屋破損，廢石綿瓦數量也大量增加。根據南市環保局統計，截至8月7日，南市廢石綿瓦清運登記已逾6000件，累計清運800多公噸。南市環保局也全面動員，優先清理災後住家的廢石綿瓦。

南市環保局表示，為加速各災後住戶石綿建材清理作業，該局聯合各區公所及里長提供便捷協助，包括主動巡查、發送太空包、增派清運車輛機具，若有民眾自行裝妥廢石綿瓦卻未事前登記，也會主動清運，務求加速裝袋石綿的清運進度，協助市民儘速恢復家園。

環保局表示，截至8月7日，廢石綿瓦登記已達6030件，累計清運811.19公噸。環保局已配送6590個太空包至溪北地區的各區公所，民眾如有需求可向區公所免費索取太空包。由於石綿具致癌危害，提醒民眾清理時務必配戴防塵口罩及防護手套、穿著長袖及長褲，以水潤濕石綿，清理完成後應更換衣物、盥洗。

環保局表示，寺廟、教堂、私立學校、農會、倉庫、個人農業設施等非廢棄物清理法指定事業，均可向環保局提出申請。如屬畜牧場、漁業設施、農業設施則由農業局審認風災受損對象，並造冊列管，石綿拆除裝袋後請暫置於場內或農業局指定暫置點，另應考量清運車輛可抵達之處。如果家中有石綿建材受風災損壞，應儘速聯繫合格廠商進行評估與安全拆除，裝袋完成請儘速向環保局或區公所登記清理，也可由里長提供里內石綿暫置點，再由環保局安排清運。

