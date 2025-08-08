彰化鐵腕稽查空污！裁罰3853萬、追回4700萬空污費

彰化檢警環三方聯手稽查，進入工廠檢視空污排放狀況，透過科技輔助，廢氣的逸散與處理狀況一覽無遺。（環保局提供）

2025/08/08 10:40

〔記者張聰秋／彰化報導〕以為廢氣沒顏色、排出去就沒事的業者要當心了！彰化縣環保局自去年至今，20個月來已祭出鐵腕手段稽查超過4000次，告發裁處151件，裁罰3853萬元，並追回高達4700萬元的空污費。

數據也證明成效，今年上半年（1至7月）彰化臭氧8小時紅色警示日數成功歸零，空氣品質較去年同期大幅改善。以往空污管控重點是PM2.5，如今新挑戰是改善臭氧（O₃）污染。

請繼續往下閱讀...

環保局長江培根指出，臭氧由看不見的揮發性有機物（VOCs）與氮氧化物（NOx）等前驅物，在太陽光照射下化學反應而成，其傳輸特性也讓空污問題跨越縣市界線。為精準打擊污染源，縣府導入AI高科技稽查工具，包含PID氣體偵測器、風速計、發煙器及熱顯像儀等，針對PU合成皮、凹版印刷、表面塗裝等高VOCs排放產業強化稽查，廢氣的逸散與處理狀況一覽無遺，也讓不肖業者無從狡辯，成功將違規排放的空污費一筆一筆追回。

此外，環境部監測資料顯示，2024年彰化PM2.5年均值降至13.9微克／立方公尺，創歷年最佳紀錄，較2018年改善35%，為全國第一。

為了降低PM2.5污染源，彰化縣推廣鍋爐改用潔淨燃料、加強營建與露天燃燒管制，並在全縣26鄉鎮布建500台微型感測器，高污染熱區則設AI智能判煙系統與空拍機，即時監控空品異常、鎖定污染源，助攻空污整治。

檢警環三方聯手出擊，針對特定業者進行空污查緝，當場查扣證物。（環保局提供）

針對PU合成皮、凹版印刷、表面塗裝等高VOCs排放產業，彰化縣環保局加強現場稽查，確認製程與逸散污染物的控制狀況。（環保局提供）

彰化縣導入熱顯像儀等科技稽查工具，能在無形中辨識高溫熱源，協助掌握廠房異常排放熱點，作為空污追查依據。（環保局提供）

彰化縣環保局在路邊攔檢柴油車，以不透光率檢測是否符合排放標準，不透光率主要用來檢測黑、白煙等粒狀污染物，是監控空污來源的重要手段。（環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法