    首頁　>　生活

    嘉義縣山區柔腸寸斷！嘉124鄉道「路基整個不見」永久封閉

    番路鄉嘉124鄉道3.5K處因路基坍塌，將永久封閉。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    番路鄉嘉124鄉道3.5K處因路基坍塌，將永久封閉。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    2025/08/08 10:34

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕728西南氣流連日大雨，嘉義縣山區累積降雨量都超過一千毫米，重創道路系統，逾20條道路阻斷，經積極搶修，目前仍有4條交通中斷，其中縣長翁章梁7月30日中午前往勘災時，發生驚心動魄大崩塌的嘉124鄉道3.5K，因崩坍範圍太大，路基整個不見了，將永久封閉。

    縣府建設處指出，梅山鄉縣道169線2.4k公里處因山坡滑落路面無法通行，經連日搶修，預計8月9日通行。阿里山鄉縣道169線達邦公路27k+500至33k有多處大量落石，交通中斷，必須繞道十字路，造成用路人相當的不便，經工程單位積極清理巨石，預計今天晚上恢復通車。

    建設處表示，番路鄉嘉124鄉道3.5K崩坍面積太大，路基流失無法修復，將永久封閉，要另進行復建工程；中埔鄉嘉135-3鄉道忠全橋，則預計基礎保固完成後開放通行。

    另水上鄉台1線南下275.4K全線封閉，目前調撥北上車道雙向通行，預計今天下午6點全面恢復通行。

    梅山鄉縣道169線2.4k公里處因山坡滑落無法通行，預計8月9日搶通。（嘉義縣政府提供）

    梅山鄉縣道169線2.4k公里處因山坡滑落無法通行，預計8月9日搶通。（嘉義縣政府提供）

    嘉129線33k+700處已搶通，但路況不佳。（嘉義縣政府提供）

    嘉129線33k+700處已搶通，但路況不佳。（嘉義縣政府提供）

