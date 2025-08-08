花蓮馬太鞍溪上游不定時炸彈！堰塞湖滿水相當於一座南化水庫

馬太鞍溪上游堰塞湖，右邊是國有林地崩塌，土石堆在下游河道造成水流無法順利排出，形成湖泊。（林保署花蓮分署提供）

2025/08/08 10:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮溪上游支流馬太鞍溪的國有林地上月大雨，造成國有林地大崩塌，阻塞河道形成堰塞湖，由於直線距離11.5公里下游就有村落，林業及自然保育署上月26日啟動緊急調查，無立即潰壩危險，但因估計蓄滿水相當於1座南化水庫有效蓄水量，因夏秋還是颱風季，林保署除規劃裝設水位、雨量等監視儀器，林保署花蓮分署今天表示，已請縣府動員周邊萬榮、光復、鳳林3鄉鎮公所加速辦理疏散避難模擬演練！

馬太鞍溪上游因薇帕颱風外圍環流影響，上月26日經航測發現有堰塞湖，立即啟動緊急風險調查，出動包括內政部空勤總隊直升機、林保署遙測分署航拍機進行測量，最新資料顯示，湖面水體面積已經有47公頃，蓄水量2288萬立方公尺，從壩體往上游計算堰塞湖的迴水長度是1770公尺，滿水位時迴水長度估計可達2900公尺。林保署花蓮分署指出，目前湖面與溢流口距離79公尺高差，與上週資料94公尺相比水位升高15公尺。

林保署指出，自7月27日至8月5日水位變化，估計每日增加92萬立方公尺，由於滿水位時的蓄水量估計高達8600萬立方公尺，相當於一座南化水庫有效蓄水量，影響範圍將包括下游台9線馬太鞍溪橋、公私有河防設施及河道兩岸聚落，行政區涵蓋萬榮鄉明利村、光復鄉大馬村、大平村、東富村，以及鳳林鎮長橋里、大榮里與山興里等區域，由於目前還在颱風季，目前已加緊規劃到場裝設水位計、雨量計、監視設備，萬一發生狀況可即時掌握、發布預警。

林保署花蓮分署今天表示，雖假設在沒有豪大雨情況下，估計會在10月中旬發生壩頂溢流，林保署謹慎應變，副署長廖一光前往光復林道勘查崩塌災情，並拜會花蓮縣府及受影響範圍鄉鎮公所，廖一光表示，初判無立即潰壩危險，如發現水位變化、結合累積雨量達到警戒值，將立即請縣府啟動封溪、勸離及強制撤離等必要應變措施；花蓮縣政府秘書長饒忠強調，「做最壞的打算、做最好的準備」，指示影響鄉鎮即刻建立保全戶清冊、清點疏散時可使用交通載具、擬定疏散避難計畫及模擬演練等工作。

空拍畫面中馬太鞍溪溪床被大量土石覆蓋，河道阻塞造成水無法往下流。（林保署花蓮分署提供）

國有林地崩塌。（林保署花蓮分署提供）

從光復林道往上游看馬太鞍溪，由於國有林道大崩塌，下游溪床經被土石阻塞，水被擋在更上游形成堰塞湖。（林保署花蓮分署提供）

林保署花蓮分署至光復林道現勘堰塞湖狀況。（林保署花蓮分署提供）

林保署副署長廖一光（左）、林保署花蓮分署長黃群策（右）緊急協商地方政府啟動防災應變及模擬疏散。（林保署花蓮分署提供）

