週末持續高溫留意午後雷雨 楊柳颱風形成估這天接近台灣

2025/08/08 10:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕原位於關島北方的熱帶性低氣壓，今凌晨發展為「楊柳」颱風，未來可能增強為中颱，大致趨向台灣東南方海面到巴士海峽一帶前進，今天到週末須留意受太平洋高壓影響情況下，帶來炎熱高溫、午後有局部雷陣雨的天氣，週末到下週一的午後雷雨可能較為增多。

天氣風險公司分析師吳聖宇提及，原本位於關島北方的熱帶性低氣壓（TD-14）在今天凌晨增強為今年第11號颱風楊柳，屬於小環流、結構紮實的颱風，加上周邊較好的大氣及海溫條件，預估強度會有繼續增強的趨勢，未來可能會增強為中度颱風。路徑上則是會沿著較為強勢的太平洋高壓邊緣向西北西轉西的方向移動，大致趨向台灣東南方海面到巴士海峽一帶前進。

由於高壓的引導氣流明顯，因此預報的速度頗快，尤其週日之後可能會更為加速，預估週二（12日）就會接近巴士海峽，週三（13日）經過台巴士海峽後繼續趨向廣東沿岸，週四（14日）有機會影響港澳地區，目前的預報趨勢有點類似7月中的薇帕颱風，但後續應該還有變化的可能性。

未來可能影響楊柳颱風移動方向因素，除了高壓的強弱，另一個比較大的變數是在於颱風本身的強度問題。以目前的預報資料來看，太平洋高壓的勢力在週一（11日）之後將呈現增強的趨勢，中高層的高壓又比中低層來得更為強勢一些，在高壓偏強的環境下，楊柳颱風一路西進的大趨勢應該是沒有問題。

不過，目前預報模式對於它經過琉球以南靠近台灣附近這一段過程的強度預報較為分歧，主因出在高低層的垂直風切，在中高層高壓更為強勢的情況下，中高層可能以東北到東北東風為主，中低層則是以東到東南風為主，兩者之間不論是風向、風速都可能有差異，導致垂直風切將較為增強，故目前預測大多認為楊柳颱風來到琉球群島附近後強度將有減弱的趨勢，若颱風強度減弱得越明顯，則受到中低層高壓駛流引導就越明顯，路徑也可能比較偏西北西到西北，趨向台灣以東到東北方海面後逐漸消散。

相對的，如果颱風仍保持一定的強度，那麼有可能受到中高層高壓駛流的引導，以比較偏西、偏南的路徑通過巴士海峽到台灣南端後趨向華南沿岸一帶。目前這2種情境的可能性都存在，後者的可能性稍微高一些，但變數仍大，有待持續觀察。

至少到下週二（12日）之前，楊柳颱風都還不會影響台灣天氣，今天（8日）父親節到週末（09至10日）甚至到週一（11日），須注意的仍是受太平洋高壓影響的情況下，帶來炎熱高溫、午後有局部雷陣雨的天氣，週末到下週一的午後雷雨可能較為增多，大致仍以山區為主，但有機會擴展到部分平地，因此要到山區、溪流邊活動都要特別注意午後的天氣變化。

溫度方面都是明顯偏高，各地高溫普遍有32至35度，西半部部分地區可能超過36度以上，甚至來到37至38度，外出活動務必要做好防曬、防中暑的準備。

週二起到週四之間的天氣就要看楊柳颱風的動態而定，週五（15日）之後到下週末（16至17日）颱風應該已經遠離，這次颱風離開後太平洋高壓會順利的重新接手，不至於再陷入大範圍的低壓帶中，可望順利回歸到正常的夏季型天氣型態。

