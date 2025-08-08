為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    苗縣後龍溪頭屋大橋段河床樹快比橋高 民憂大雨來衍生災情

    苗栗縣後龍溪頭屋大橋段河床樹快比橋高，地方人士憂心大雨來影響水流，衍生災情。（許櫻萍提供）

    苗栗縣後龍溪頭屋大橋段河床樹快比橋高，地方人士憂心大雨來影響水流，衍生災情。（許櫻萍提供）

    2025/08/08 10:43

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕南部地區日前雨勢不斷出現嚴重災情，民進黨籍苗栗縣議員許櫻萍接獲地方鄉親反映，指頭屋大橋下的後龍溪雜草叢生，河床周邊的大樹已經長到橋上來，不但影響行車視線，雜草叢生更影響水流，要求權責單位盡速處理，不要等出事才來檢討。

    苗縣府水利處回應，第二河川分署已派員會勘，允諾局部清疏，該處已再次行文第二河川分署盡速處理。

    許櫻萍日前在苗栗縣議會臨時會質詢，指前幾天南部地區連續下大雨，造成台南、高雄等嚴重淹水，河川疏濬、排水系統的維護一旦怠忽，災害後果難以預測。

    許櫻萍說，最近頻接獲頭屋鄉親陳情，指頭屋大橋下的後龍溪雜草叢生，河床周邊的大樹已經長到橋上來，再不清理，若出現災情責任要誰負？雖然後龍溪是水利署第二河川分署管轄，但出問題是在我們苗栗市及頭屋鄉境內，苗栗縣政府是應主動通報水利署第二河川分署來處理。

    苗栗縣後龍溪頭屋大橋段河床樹快比橋高，民進黨苗栗縣議員許櫻萍在議會臨時會質詢要求相關單位盡速改善。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣後龍溪頭屋大橋段河床樹快比橋高，民進黨苗栗縣議員許櫻萍在議會臨時會質詢要求相關單位盡速改善。（記者張勳騰攝）

    圖 圖
    圖 圖
