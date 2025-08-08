新北三重仁愛街10日起夜間銑鋪作業 國一南向蘆洲匝道封閉改道行駛

新北市三重區公所將於8月10日晚間10點至翌日上午6點，進行仁愛街道路銑鋪作業，施工期間國道1號南向三重交流道「北出蘆洲方向」匝道封閉。（記者羅國嘉攝）

2025/08/08 10:40

〔記者羅國嘉／新北報導〕為提升道路品質與行車安全，新北市三重區公所將於8月10日晚間10點至翌日上午6點，進行仁愛街（自強路五段至溪尾街27巷）道路銑鋪作業，施工期間國道1號南向三重交流道「北出蘆洲方向」匝道封閉，欲前往蘆洲方向車輛，駕駛人改道經由三重交流道北出「三重方向」匝道繞道行駛。

三重區公所表示，公所將於10日晚間10點至11日上午6點進行道路銑鋪作業，屆時施工期間，國道1號南向三重交流道「北出蘆洲方向」匝道將封閉，敬請用路人提早規劃行車路線，減速慢行並配合現場交通維持人員指揮及指示牌導引，以確保自身及施工人員安全；欲前往蘆洲方向車輛，請用路人改道經由三重交流道北出「三重方向」匝道繞道行駛。

請繼續往下閱讀...

三重區公所指出，若施工期間遇天候不佳或其他不可抗力因素，導致無法如期鋪設瀝青，工程將順延辦理，並另行公告調整後施工日期與時間。有關道路封閉詳情可至高速公路局全球資訊網（https://www.freeway.gov.tw）「施工道路封閉資訊」專區查詢，或撥打1968免付費客服專線洽詢，也可收聽警察廣播電台即時路況資訊掌握最新交通動態。

新北市三重區公所表示，欲前往蘆洲方向車輛，駕駛人改道經由三重交流道北出「三重方向」匝道繞道行駛。（記者羅國嘉攝）

三重仁愛街將於10日深夜起進行道路銑鋪作業，國道1號南向三重交流道「蘆洲方向」匝道將封閉。（圖由三重公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法