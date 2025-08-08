為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北三重仁愛街10日起夜間銑鋪作業 國一南向蘆洲匝道封閉改道行駛

    新北市三重區公所將於8月10日晚間10點至翌日上午6點，進行仁愛街道路銑鋪作業，施工期間國道1號南向三重交流道「北出蘆洲方向」匝道封閉。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區公所將於8月10日晚間10點至翌日上午6點，進行仁愛街道路銑鋪作業，施工期間國道1號南向三重交流道「北出蘆洲方向」匝道封閉。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/08 10:40

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為提升道路品質與行車安全，新北市三重區公所將於8月10日晚間10點至翌日上午6點，進行仁愛街（自強路五段至溪尾街27巷）道路銑鋪作業，施工期間國道1號南向三重交流道「北出蘆洲方向」匝道封閉，欲前往蘆洲方向車輛，駕駛人改道經由三重交流道北出「三重方向」匝道繞道行駛。

    三重區公所表示，公所將於10日晚間10點至11日上午6點進行道路銑鋪作業，屆時施工期間，國道1號南向三重交流道「北出蘆洲方向」匝道將封閉，敬請用路人提早規劃行車路線，減速慢行並配合現場交通維持人員指揮及指示牌導引，以確保自身及施工人員安全；欲前往蘆洲方向車輛，請用路人改道經由三重交流道北出「三重方向」匝道繞道行駛。

    三重區公所指出，若施工期間遇天候不佳或其他不可抗力因素，導致無法如期鋪設瀝青，工程將順延辦理，並另行公告調整後施工日期與時間。有關道路封閉詳情可至高速公路局全球資訊網（https://www.freeway.gov.tw）「施工道路封閉資訊」專區查詢，或撥打1968免付費客服專線洽詢，也可收聽警察廣播電台即時路況資訊掌握最新交通動態。

    新北市三重區公所表示，欲前往蘆洲方向車輛，駕駛人改道經由三重交流道北出「三重方向」匝道繞道行駛。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區公所表示，欲前往蘆洲方向車輛，駕駛人改道經由三重交流道北出「三重方向」匝道繞道行駛。（記者羅國嘉攝）

    三重仁愛街將於10日深夜起進行道路銑鋪作業，國道1號南向三重交流道「蘆洲方向」匝道將封閉。（圖由三重公所提供）

    三重仁愛街將於10日深夜起進行道路銑鋪作業，國道1號南向三重交流道「蘆洲方向」匝道將封閉。（圖由三重公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播