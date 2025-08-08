台南永康火車站前「樹屋」傾向拆除 地方盼活化

永康火車站前的樹屋相當吸睛，目前台鐵傾向拆除，民眾則盼活化。（記者劉婉君攝）

2025/08/08 10:02

〔記者劉婉君／台南報導〕台南永康火車站前，有一棟閒置的建築，因有一棵榕樹與建築共存，被民眾稱為「樹屋」，過去曾出租給民間使用，目前則以圍籬圍起，未再開放，台鐵傾向拆除，地方及不少民眾則覺得可惜，期盼可以活化。

該棟「樹屋」原為台鐵貨運服務總所的辦公室，曾出租給民間做為麵店、咖啡廳、停車場等使用，但也曾因此發生停車紛爭，站方表示，原本也想再做其他利用，但因該建築沒有使用執照，曾遭到監察院糾正，安全評估之後，目前台鐵公司朝拆除方向規劃，但尚無拆除時間表，須待經費到位。

該建築所在地為鐵路用地，除了以圍籬避免民眾誤入之外，榕樹也會定期修剪，以維護安全。

不少民眾則認為，樹屋如果安全無虞，拆除太可惜，可活化做為藝文展示空間或鐵道文物相關展示，讓當地多一些文青氛圍也不錯。

市議員林冠維表示，永康火車站每天出入的旅客很多，如果法規上允許，希望樹屋可以活化利用，促進地方經濟發展。

「樹屋」就位在永康火車站前。（記者劉婉君攝）

目前「樹屋」以圍籬區隔，避免民眾誤入。（記者劉婉君攝）

