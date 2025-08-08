封閉5年！宜蘭員山大湖風景區將開放 免收門票「還湖於民」

依山傍水，員山大湖景色優美，預定年底或明年初可重新開放。（記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府自2020年封閉大湖風景區，辦理周邊景觀工程改善，迄今已投入近億元經費，完成四期工程包括入口廣場環境營造、環湖步道設施改善等，歷經5年封閉，四期工程將在10月完工，待完成驗收程序，預計年底或明年初開放，不收門票「還湖於民」。

宜蘭縣龍潭湖、梅花湖風景區都相當出名，每年都吸引相當多遊客；員山鄉大湖風景區原也是知名景點，湖域屬於農田水利會（已改制為水利署）所有，面積約10公頃，1997年由民間公司承租經營，門票曾高達200元；水利會以「還湖於民」為由，2013年不續租合約，業者拒絕交還，雙方纏訟多年，至2017年最高法院判決水利會勝訴定讞。

宜蘭縣政府表示，大湖風景特定區係1983年劃設之縣轄風景區，但長久以來因為特定區範圍大部分均為私有土地及大湖湖域訴訟等問題，致公部門未能有較整體的觀光建設計畫，2020年獲交通部觀光局核定補助「大湖風景特定區周邊景觀改善第一期工程」2500萬元經費，並取得農田水利署宜蘭管理處及員山鄉公所同意所管理土地納入規劃建設使用，開始啟動大湖整體規劃建設序幕。

大湖風景區周邊景觀改善工程已進行四期，5年來，投入經費9300萬元，先後完成廣場環境營造，提供水域休憩與碼頭設施，打造倒影平台、環湖步道、生態護岸、水門棧道、新月橋整修等，希望改善大湖風景區遊憩體驗，重新刻畫遊客對大湖的既定印象，營造宜蘭縣觀光遊憩的新亮點。

縣府表示，大湖風景區目前正在進行第四期工程，預定今年10月完工，待完成驗收後預定今年底或明年初開放，地方關心風景區開放後的管理與停車場不足問題，未來管理將研議朝縣風景區方向管理，細節將與公所及農田水利署再行協商。至於停車場，縣府正在與周邊地主協商，希望能夠取得土地使用同意，於開放同時作為停車場及廁所使用。

