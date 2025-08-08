鳳山中華街商圈「藍脈流光」8/9開展! 30攤品牌市集齊聚曹公圳畔

鳳山中華街商圈8月9日及8月10日以「藍脈流光」為策展主題，匯集30攤品牌市集在曹公圳步道結合策展主題舉辦「藍脈流光市集」。（經發局提供）

2025/08/08 10:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕鳳山中華街商圈8月9、10日兩天下午，在曹公圳畔匯集30攤品牌舉辦「藍脈流光市集」，市集融入藍染染色、竹產業以及龍脈傳說等文化意象，盼透過藝術裝置與沉浸式體驗，傳遞永續發展、文化傳承與地方共榮理念。

中華街商圈理事長陳潔如表示，這次市集活動規劃「美食甜點」、「文創手作」、「飾品花藝」、「手感體驗」等攤位區，還特別邀請「Joe咖啡」、「銀兩冰品」、「來修帕手作」等30攤鳳山在地品牌進駐，讓市集不只是市集，更是社區的延伸。

展覽策展人「昶樂」陳嘉萱表示，這次以「藍脈流光」為主題，設計了藍脈、流光迷宮、舞台等三大展區，分別呼應水紋、光影、文化與手作的意象。

其中藍脈區結合市集與超過20位在地青年與孩童共同創作之作品，透過1千尺的植物染布與布料裝置，重現曹公圳的流動節奏與生命脈動，呈現一場融合自然永續與文化美學的沉浸式體驗。

流光迷宮區活動以布幕與燈光構成多層次的體驗空間，融入民間的「龍脈傳說」與曹公圳故事，設計成互動式闖關場域；舞台區以竹材與染布打造富有自然質感的空間，結合音樂表演、手作體驗，營造出與市民生活密切連結的共享場域。

活動現場除了市集及展覽主題外，更推出「闖關活動」，參加市集闖關活動就有機會抽限量中華街與藍脈流光聯名設計商品。（經發局提供）

