壯觀！澎湖花嶼逾300隻紅燕鷗聚集 赫見10年前繫放鳥

逾300隻紅燕鷗聚集在花嶼島，成為嬌貴訪客。（黃國揚提供）

2025/08/08 09:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年夏季到澎湖繁殖的各類燕鷗群，不論哪種燕鷗，都已完成產卵孵化育雛，進入幼鳥跟著成鳥到處習飛覓食的階段。7月下旬因受到颱風環流及雨季的影響，在澎湖北海繁殖的燕鷗，約有超過300餘隻以紅燕鷗為主，齊聚花嶼進行覓食及棲息活動。

花嶼國小主任黃國揚表示，7月22日起花嶼漁民於捕撈小管返航時，在花嶼新港綠燈塔碼頭，發現眾多鷗群停棲，隨即以影像回報。隨後因西南氣流及潮汐的影響，這些燕鷗群一直更換停棲地點。這2天雨停了海象也趨穩定，又開始停棲於花嶼新港附近，讓整座碼頭佈滿著白色鳥糞。

黃國揚常利用時機（精準掌握潮汐漲退及燕鷗出沒區），進行燕鷗的調查與拍攝鷗群的生態影片。今（8）日拍攝結束返校觀看成果，在眾多影片與相片中，眼尖發現一隻紅燕鷗2腳，分別繫上了代表台灣鳥類繫放的標誌藍白足旗及銀色鐵環。經詢問澎湖野鳥學會調查組長鄭謙遜後，得知是2015年7月28日於北海金嶼繫放的紅燕鷗，時約2歲左右，睽違10年再次被發現，年齡超過12歲，成了盡職的親鳥，一直在旁照顧著羽翼未豐的幼鳥習飛。

黃國揚表示，目前花嶼島記錄約241種鳥類，但一直沒有燕鷗在島上進行繁殖，而今年這些燕鷗的到來，讓花嶼每天都可聽到熱鬧繁雜的鳥聲。花嶼漁民或居民，常常在海上看滿天飛舞的燕鷗，但卻是第一次在花嶼陸地上看到這麼多而壯觀的燕鷗。

10年前繫放的紅燕鷗，現已成為盡職母鳥。（黃國揚提供）

