為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    壯觀！澎湖花嶼逾300隻紅燕鷗聚集 赫見10年前繫放鳥

    逾300隻紅燕鷗聚集在花嶼島，成為嬌貴訪客。（黃國揚提供）

    逾300隻紅燕鷗聚集在花嶼島，成為嬌貴訪客。（黃國揚提供）

    2025/08/08 09:21

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年夏季到澎湖繁殖的各類燕鷗群，不論哪種燕鷗，都已完成產卵孵化育雛，進入幼鳥跟著成鳥到處習飛覓食的階段。7月下旬因受到颱風環流及雨季的影響，在澎湖北海繁殖的燕鷗，約有超過300餘隻以紅燕鷗為主，齊聚花嶼進行覓食及棲息活動。

    花嶼國小主任黃國揚表示，7月22日起花嶼漁民於捕撈小管返航時，在花嶼新港綠燈塔碼頭，發現眾多鷗群停棲，隨即以影像回報。隨後因西南氣流及潮汐的影響，這些燕鷗群一直更換停棲地點。這2天雨停了海象也趨穩定，又開始停棲於花嶼新港附近，讓整座碼頭佈滿著白色鳥糞。

    黃國揚常利用時機（精準掌握潮汐漲退及燕鷗出沒區），進行燕鷗的調查與拍攝鷗群的生態影片。今（8）日拍攝結束返校觀看成果，在眾多影片與相片中，眼尖發現一隻紅燕鷗2腳，分別繫上了代表台灣鳥類繫放的標誌藍白足旗及銀色鐵環。經詢問澎湖野鳥學會調查組長鄭謙遜後，得知是2015年7月28日於北海金嶼繫放的紅燕鷗，時約2歲左右，睽違10年再次被發現，年齡超過12歲，成了盡職的親鳥，一直在旁照顧著羽翼未豐的幼鳥習飛。

    黃國揚表示，目前花嶼島記錄約241種鳥類，但一直沒有燕鷗在島上進行繁殖，而今年這些燕鷗的到來，讓花嶼每天都可聽到熱鬧繁雜的鳥聲。花嶼漁民或居民，常常在海上看滿天飛舞的燕鷗，但卻是第一次在花嶼陸地上看到這麼多而壯觀的燕鷗。

    10年前繫放的紅燕鷗，現已成為盡職母鳥。（黃國揚提供）

    10年前繫放的紅燕鷗，現已成為盡職母鳥。（黃國揚提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播