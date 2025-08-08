新北飼養貓隻逾8萬 動保處教救命4步驟、CPR守護黃金救援

貓咪CPR。（圖由動保處提供）

2025/08/08 10:22

〔記者羅國嘉／新北報導〕今（8）日是「國際貓咪日」，不僅表達對貓咪的疼愛，更提醒飼主肩負照護牠們健康與安全的責任。新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，新北市目前登記飼養的貓咪已超過8萬隻，因此呼籲飼主，除日常照護，若發生貓咪無呼吸、心跳和脈搏、意識等狀況及氣道阻塞等造成呼吸心跳驟停的情況，再進行貓咪心肺復甦術（CPR）等急救技能，確保意外發生的黃金時刻，這可能是決定生死的關鍵。

動保處獸醫師邱芳儀指出，貓咪CPR是生命徵象停止、情況危急時的最後急救手段，施作前須先判斷狀況，包括無呼吸（胸腔無起伏、鼻口無氣流）；無心跳或脈搏（摸不到心跳或股動脈搏動）；完全無反應、無意識（眼神呆滯、瞳孔放大無縮小反應）；溺水、觸電、熱衰竭、氣道阻塞等造成呼吸心跳驟停的情況。

邱芳儀說，施作時，先將貓咪側躺在堅固平面上，檢查呼吸與脈搏。若無呼吸，將手置於心臟上方，用大拇指與手指包覆胸腔，每分鐘按壓100至120次。按壓30次後，閉上牠的嘴巴，用嘴巴包覆鼻子輕吹，使胸部微微隆起，接著再進行30次按壓與2次人工呼吸的循環，直到恢復意識，並立即送醫。

楊淑方表示，全市目前登記飼養的貓咪已超過8萬隻，她強調，急救知識不僅是愛的延續，更是在危急中守護生命的行動力。當寵物失去意識或呼吸困難時，應立刻實施CPR並同步聯絡動物醫院，才能爭取最佳搶救時機。

楊淑方說，動保處與社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會合作，推廣「大人、小孩與毛寶貝基本救命術課程」（https://reurl.cc/daVY1k），相關專業訓練課程可至動保處官網查詢。

