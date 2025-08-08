為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中首場韓星拼盤後天登場！ KPM演唱會交管、運輸訊息一次看

    「K-POP Masterz2025 In Taiwan」卡司相當盛大。（寬寬整合行銷提供）

    「K-POP Masterz2025 In Taiwan」卡司相當盛大。（寬寬整合行銷提供）

    2025/08/08 09:16

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市首場韓星拼盤演唱會「K-POP Masterz2025 In Taiwan」（簡稱KPM），將在後天（10日）於台中市「國立台灣體育運動大學田徑場」舉行，台中市警局第二分局今天公布交通管制措施，當天下午3時至深夜11時，力行路（雙十路至進德北路）、電台街（雙十路至水源街及與進德北路43巷口）等路段交通管制，禁止車輛進入；雙十路（太平路至錦中街）單側（近台體大側邊）設行人通廊，禁止車輛通行，請粉絲歌迷與市民配合。

    KPM首次在台灣舉辦，將有5組重量級陣容，演出超過3小時，主辦指出，卡司包括ZICO、SUNMI宣美及CRUSH，以及新生代女團「Baby DON’T Cry」將首度在台現身，傳奇女團「2NE1」則是此次最大咖，帶來近一小時的震撼舞台。

    二分局指出，台中市政府已安排大眾公車運輸路線，可搭乘市區公車如下：台灣體大體育場（雙十路）站，有7、11、41、50、56、59、65、67、81、131、142、163、246、270、271、276、277；中友百貨（三民路）站有5、6、8、12、15、21、25、26、29、35、58、61、70、73、82、99、105、108、132、200、203、286、288、289、303、304、307、326、500、651、700、900、901等路線公車可抵達。

    至於自行開車的民眾，附近停車場包括日月亭體大（台灣體育大學地下停車場）停車場、City Parking錦新站、一中New City停車場、嘟嘟房雙十站、台灣體育大學附屬停車場平面、City Parking一中二站等10處，如果日月亭體大停車場已滿，將疏導其他停車場，建議民眾提早出門或多利用大眾運輸工具。

    台中市警局第二分局公布的交通管制措施圖。（二分局提供）

    台中市警局第二分局公布的交通管制措施圖。（二分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播