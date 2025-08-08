台中首場韓星拼盤後天登場！ KPM演唱會交管、運輸訊息一次看

「K-POP Masterz2025 In Taiwan」卡司相當盛大。（寬寬整合行銷提供）

2025/08/08 09:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市首場韓星拼盤演唱會「K-POP Masterz2025 In Taiwan」（簡稱KPM），將在後天（10日）於台中市「國立台灣體育運動大學田徑場」舉行，台中市警局第二分局今天公布交通管制措施，當天下午3時至深夜11時，力行路（雙十路至進德北路）、電台街（雙十路至水源街及與進德北路43巷口）等路段交通管制，禁止車輛進入；雙十路（太平路至錦中街）單側（近台體大側邊）設行人通廊，禁止車輛通行，請粉絲歌迷與市民配合。

KPM首次在台灣舉辦，將有5組重量級陣容，演出超過3小時，主辦指出，卡司包括ZICO、SUNMI宣美及CRUSH，以及新生代女團「Baby DON’T Cry」將首度在台現身，傳奇女團「2NE1」則是此次最大咖，帶來近一小時的震撼舞台。

請繼續往下閱讀...

二分局指出，台中市政府已安排大眾公車運輸路線，可搭乘市區公車如下：台灣體大體育場（雙十路）站，有7、11、41、50、56、59、65、67、81、131、142、163、246、270、271、276、277；中友百貨（三民路）站有5、6、8、12、15、21、25、26、29、35、58、61、70、73、82、99、105、108、132、200、203、286、288、289、303、304、307、326、500、651、700、900、901等路線公車可抵達。

至於自行開車的民眾，附近停車場包括日月亭體大（台灣體育大學地下停車場）停車場、City Parking錦新站、一中New City停車場、嘟嘟房雙十站、台灣體育大學附屬停車場平面、City Parking一中二站等10處，如果日月亭體大停車場已滿，將疏導其他停車場，建議民眾提早出門或多利用大眾運輸工具。

台中市警局第二分局公布的交通管制措施圖。（二分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法