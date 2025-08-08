災後修繕與補助申請爆量 南市公所人力拉警報

台南風災屋損受創嚴重，初估目前尚有1萬5千戶待修繕。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/08 08:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南遭逢罕見颱風與豪雨無情重創民宅，目前災後修繕與補助申請如火如荼進行，區公所成為第一線窗口，承辦能量面臨繁重壓力。

公所人員坦言，目前一邊要協助受理災戶申請補助、修繕媒合，還得兼顧即將於8月23日登場的公投作業，「一人當三人用」。特別是媒合拆屋與修繕有政府加碼補助，申請期限至8月17日，工作量倍增但人力未增，壓力巨大。

市府啟動補助申請與修繕媒合機制，已有196家廠商投入，媒合登記達1553戶，目前正在接洽中1078戶、已完成簽約101戶、施工中21戶、完工僅7戶，初估尚有1萬5千戶待修。屋損慰助金則已受理逾2萬6889件，核發件數逾3918件，核發率約近15％。

更令基層頭痛的是，補助申請出現浮報情形考驗「人性」。有承辦透露：「有屋損破一個小洞也報10萬元（100平方公尺以上），明顯不合理，只好審核5萬元（20平方公尺至100平方公尺），若對方不服，就請他走訴訟程序」。坊間甚至傳出「報高一點」，稱「那是政府的錢，不拿白不拿」。

儘管有災戶抱怨救災慢、補助少，但也有災戶不以為然。方小姐表示：「房子是自己住的私人財產，這次是嚴重天災不是人禍，有補助是幫助，但不是理所當然。」林先生則說：「老是說有繳稅，政府應該幫忙，但你繳的稅真的有那麼多嗎？還是要珍惜。」

另有災戶反映，即便有申請免費太空包，現況供不應求。吳媽媽苦笑說：「二手貨太空包每個要130元，因為屋頂漏水等不及，還是自己先雇工修，大概花了20多萬元。」

基層建議，未來應導入人工智慧協助申請流程，例如建立資料整合平台、簡化紙本作業，縮短媒合與審核時間。因應極端氣候已成常態，作業平台與制度若不升級，基層壓力恐成長期隱憂。

台南風災後重建之路，政府與民間齊心力。（記者洪瑞琴攝）

屋損拆後的廢石綿瓦，需要太空包裝袋分類好。（記者洪瑞琴攝）

