    首頁　>　生活

    蘭陽博物館週六音樂市集 百萬點閱「排灣女聲」湖畔開唱

    「眺望蘭博的音樂小市集」午後湖畔音樂會，將邀請知名百萬點閱樂團「排灣女聲」開唱。（Tjukucafe啾咕咖啡提供）

    「眺望蘭博的音樂小市集」午後湖畔音樂會，將邀請知名百萬點閱樂團「排灣女聲」開唱。（Tjukucafe啾咕咖啡提供）

    2025/08/08 08:23

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「眺望蘭博的音樂小市集」將於週六登場，結合音樂、原住民文化，在宜蘭烏石港驛站旁樹林空地，舉辦為期一天假日活動，午後湖畔音樂會還邀請到知名百萬點閱樂團「排灣女聲」開唱，揉合原民古謠與流行樂，用歌聲在蘭陽博物館旁，分享對台灣土地的熱情。

    原住民族委員會與蘭陽博物館指導原民咖啡館「Tjukucafe啾咕咖啡」舉辦音樂市集，利用蘭博周邊休閒氛圍，邀請民眾假日一同在湖光與綠意間，透過市集及音樂，深入了解原民文化。

    午後湖畔音樂會，從下午2點半登場，由原民音樂團體「排灣女聲」演出，將以清亮自然嗓音，在湖畔木平台上，吟唱對部落的情感與記憶，背景搭配壯觀蘭陽博物館建築，加上湖面倒影及綠意盎然的造景，更顯優美愜意。

    主辦單位表示，市集活動免費入場，除音樂演出，現場亦設有以原住民族品牌與在地小農、職人為主的特色市集，包含部落咖啡推手的光覺咖啡，由太魯閣族原住民經營，強調部落生產、在地風味，市集現場也將帶來限量的青檸風味肉桂捲，另有其他原民創作者帶來的原創飾品及飲食。

    「排灣女聲」由胡雅晨Surinang Muakai和羅玟娟Ljemingau Vais組成，她們從部落及生活經驗汲取音樂養分，融入古調、民謠、林班歌、教會詩歌，最後以當代風格呈現自我感悟，唱出屬於自己的故事，歌聲、曲風自然溫暖，發片前擁有數支YouTube百萬點閱歌唱影片。

    「眺望蘭博的音樂小市集」將於週六登場，結合音樂、原住民文化，在宜蘭烏石港驛站旁樹林空地，舉辦為期一天假日活動。（記者王峻祺攝）

    「眺望蘭博的音樂小市集」將於週六登場，結合音樂、原住民文化，在宜蘭烏石港驛站旁樹林空地，舉辦為期一天假日活動。（記者王峻祺攝）

