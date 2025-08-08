為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    憂關稅衝擊投資 高捷R17東側A5公辦都更案截止日延4個月

    配合台積電高雄P1廠2025年量產及P2廠完工，高市捷運局辦理捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，此為模擬圖。（高市捷運局提供）

    配合台積電高雄P1廠2025年量產及P2廠完工，高市捷運局辦理捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，此為模擬圖。（高市捷運局提供）

    2025/08/08 08:24

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市捷運局指出，考量國際局勢變遷、缺工缺料、關稅等諸多因素衝擊，「R17世運站東側A5街廓公辦都市更新案」截止收件日延長4個月、至今年12月5日止。

    捷運局說明，為產業轉型升級，先進半導體製程陸續進駐楠梓產業園區，今年4月9日公告捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新案，盼藉由公辦都更開發提供半導體關聯產業所需A級商辦、企業安家住宅及地區所需零售商業及支援型生活服務設施。

    但本案公告至今，考量國際地緣政治及既有缺工、缺料情形尚未緩解，於7月17日公告建築期限延長相關事宜，加上美國對等關稅政策影響國內外投資環境，並於今日生效實施。

    捷運局進一步表示，針對國際投資環境變化、產業發展不確定性及牽動供應鏈整體布局等因素，為確保本案可行性與工程品質，綜合上開國內外情勢變遷，檢討宜延長此案施工期限，確立投資人自申報開工之次日起4年內，取得使用執照，決定將截止收件期限延長4個月，申請期限至今年12月5日止（https://pse.is/7yzvzd），歡迎各界投資人踴躍投標。

    配合台積電高雄P1廠2025年量產及P2廠完工，高市捷運局辦理捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新。（記者王榮祥攝）

    配合台積電高雄P1廠2025年量產及P2廠完工，高市捷運局辦理捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新。（記者王榮祥攝）

