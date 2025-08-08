為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「蟹」謝讓路》恆春半島護蟹交管 今天父親節登場

    屏東陸蟹繁殖季開始了（墾丁國家公園管理處提供）

    屏東陸蟹繁殖季開始了（墾丁國家公園管理處提供）

    2025/08/08 07:51

    〔記者葉永騫／屏東報導〕每年農曆6至10月是恆春半島陸蟹繁殖高峰期，在月圓之夜，陸蟹媽媽會頂著月光、跨越馬路，前往海岸釋幼，屏東縣長周春米在臉書上呼籲遊客，把馬路讓出來，從今天父親節開始，啟動「蟹謝讓路」護蟹交管，在台26線39.5k-41.5k（香蕉灣至砂島）、車城濱海景觀道路福安橋至龜山橋封橋交管，部分車道實施「停10走10」交通管制，封路10分鐘、開放通行10分鐘，以及行人管理，請大家配合現場人員指示，減速慢行，禮讓陸蟹先行。

    周春米表示，屏東有全國第一座連續性陸蟹生態廊道，日前縣府和動督盟也發行《屏東陸蟹，蟹謝您!!》，記錄後灣陸蟹保育20年實錄，讓大家看見陸蟹與這塊土地的動人故事，請大家一起把馬路讓出來，把海岸和沙灘留給牠們，讓陸蟹媽媽安心繁衍，「蟹」謝志工，「蟹」謝大家。

    護蟹交管時間為，墾丁台26線香蕉灣及砂島路段在今天8月8日到8月10日晚上6點半到8點半。9月6日到9月8日晚上6點半到8點半。10月6日到10月8日晚上6點到8點。（即農曆閏6、7、8月的15、16、17日）；車城後灣濱海景觀道路福安橋至龜山橋路段在8月10日到8月12日晚上6點半到8點半。

    屏東陸蟹繁殖季即日起啟動護蟹交管行動（墾丁國家公園管理處提供）

    屏東陸蟹繁殖季即日起啟動護蟹交管行動（墾丁國家公園管理處提供）

