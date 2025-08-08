楊柳颱風下週恐襲台！各國預測路徑曝光

氣象專家吳德榮指出，歐洲模式系集模擬路徑的平均（左圖），下週三至週四通過台灣南端；美國模式系集模擬路徑的平均（右圖），則稍微偏北通過台灣。（圖擷自洩天機教室）

2025/08/08 08:17

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，已於今天（8日）凌晨2時發展為第11號颱風「楊柳」（PODUL）。對此氣象專家及粉專均指出，下週各地天氣將視颱風的強度及動向而定，儘管仍有不確定性，但整體方向已逐漸明朗。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬路徑的平均，輕颱楊柳下週三（13日）至週四（14日）通過台灣南端，個別模擬路徑則在兩側，相當分散；模擬強度有的持續增強，有的半途減弱夭折。

吳德榮稱，最新美國模式（GEFS）系集模擬路徑的平均則稍微偏北，通過台灣；個別模擬路徑及強度，同樣顯示很大的不確定性。各國模式仍將持續調整，需持續觀察。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書表示，小颱風的特性就是整合快、發展也快。目前各國預測路徑差異不大，大致都是在下週三至週五（15日）這段時間接近台灣或巴士海峽。

颱風論壇指出，日本氣象廳預測偏向直撲台灣；中央氣象署則預測走巴士海峽。差別主要就在太平洋高壓的強弱，如果高壓偏強，就可能南壓走巴士海峽；如果高壓沒那麼強，路徑就會趨向台灣。

颱風論壇提醒，雖然這幾天仍可能有些變數，但整體方向已經漸漸明朗。下週有安排活動的朋友，務必留意最新預報，提前做好防颱準備。

