淘寶買低價掛鐘秀逗 換2次電池還是「跳探戈」

張姓民眾到淘寶買的掛鐘，秒針走到8，就會往回走。（張姓民眾提供）

2025/08/08 07:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣有張姓民眾上淘寶買圓形掛鐘，價格很低廉，但才使用一下子，指針就重複「退三步走二步」，在6與8之間進進退退，彷彿「鬼打牆」般，張姓民眾以為沒電，但換了2次新電池，掛鐘依然如故，該民眾不想再看掛鐘「跳探戈」，索性買新的替換。

張姓民眾日前用100多元的價格，到淘寶買了一個圓形電子掛鐘，外型簡單就12個數字，再加時針、分針和秒針，但是裝上新電池的掛鐘，才走了一下就開始「秀逗」，秒針一直走兩步退三步，不斷重複相同動作。

請繼續往下閱讀...

張姓民眾表示，有朋友說是因為時鐘快沒電了，鐘內部的石英震動不足，才會產生齒輪反轉現象。但是換了全新電池，秒針依然在6與8之間來回。不死心下，再換一個新電池，但還是無法改善，後來死了心去店家買新的時鐘來掛，不想再被「秀逗」的時間搞得心煩。

「以後上網購物還是要小心一點！」，張姓民眾說，這只掛鐘留下來當紀念，用來提醒全家人，買生活必需品還是不要貪便宜，否則像這個掛鐘，光是買電池就又多花了一些錢，最後還不能用，變成另一種浪費。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法