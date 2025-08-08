08/08 各報重點新聞一覽

美國總統川普宣布將對輸美半導體和晶片徵收100％關稅，但如果廠商承諾或正在美國設廠，「那就沒有關稅」。（路透資料照）

2025/08/08 06:45

自由時報

川普：半導體關稅100％ 承諾在美設廠 就沒關稅

美國總統川普宣布將對輸美半導體和晶片徵收一○○％關稅，但如果廠商承諾或正在美國設廠，「那就沒有關稅」，並點名台積電正在對美國投資二千億美元。川普也與蘋果執行長庫克共同宣布，蘋果將在美國加碼投資一千億美元。

請繼續往下閱讀...

詳見川普：半導體關稅100％ 承諾在美設廠 就沒關稅。

調查局掃蕩中企違法挖角 查獲16案

調查局二○二○年起成立專案，查緝中國企業非法在台從事業務活動或挖角護國群山科技人才，迄今偵辦逾百案，今年七月十五日至八月六日，廿三天更動員逾三百人，在台北、新北等五個地檢署指揮下搜索七十處，全力掃蕩違法中企，共查獲十五家公司非法挖角案十六件，依違反兩岸人民關係條例偵辦中，包含曾於二○二一年被查獲違法挖角的中國顯示晶片龍頭「北京集創北方科技」，竟另起爐灶私設據點，假藉僑外資身分挖角我國人才。

詳見調查局掃蕩中企違法挖角 查獲16案。

新北安置機構 爆集體性侵案 男童遭侵數十次 6兒少受害或加害

新北市一家公辦民營兒少安置機構爆發集體性侵案！一名國小男童今年四月被安置在機構，期間遭同儕性侵數十次，忍無可忍告訴機構老師，一查竟有六名兒少淪為性暴力受害或加害者。新北市議員鄭宇恩痛批社會局督導不周、安置機構失能，要求檢討缺失。

詳見新北安置機構 爆集體性侵案 男童遭侵數十次 6兒少受害或加害。

聯合報

美徵100%半導體關稅 川普：產線遷回美國可豁免

美國總統川普六日宣布，將對進口美國的半導體課徵百分之一百關稅，但將產線遷回美國的企業可豁免。他說，過去很多晶片公司都到其他地方生產，尤其是台灣，現在很快都會回到美國。

詳見美徵100%半導體關稅 川普：產線遷回美國可豁免。

普發1萬有譜 排富條款有雜音

行政院將提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算」，各界關注是否會編列普發現金一萬元，以及是否排富；行政院昨天表示，特別條例中僅有產業支持方案將調整，其餘將依三讀條例編列預算。這番話被解讀為將普發現金且確定不排富。但綠營內部雜音湧現，有人傾向設排富條款，也有人認為若排富將與還稅於民背道而馳。

詳見普發1萬有譜 排富條款有雜音。

中國時報

美課100％晶片關稅 建廠就豁免

美國總統川普6日在白宮表示，將對輸美晶片、半導體開徵高達100％關稅，但若企業在美製造半導體，「就沒有關稅」。台積電積極在美擴大投資設廠，市場解讀可望豁免關稅。韓國政府則強調，美國承諾給予韓方半導體「最惠國待遇」，三星電子和SK海力士的晶片不適用100％關稅。美股7日開盤，台積電ADR大漲5.85％。

詳見美課100％晶片關稅 建廠就豁免。

普發1萬有譜 財部：10月底來不及

行政院院會原定7日處理攸關普發現金1萬元的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》預算案，昨早卻臨時變更議程移除此案，外界關注普發現金是否生變？行政院強調，特別條例中除930億元產業支持方案會調整，「其餘部分將依三讀的條文編列預算」，等同宣告將普發現金，且不設排富條款。

詳見普發1萬有譜 財部：10月底來不及。

調查局人員搜索70處，全力掃蕩中企違法挖角我國人才。（調查局提供）

新北市某安置機構爆集體性侵案，市議員鄭宇恩痛批社會局督導不周、安置機構失能，要求檢討缺失。（記者黃子暘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法