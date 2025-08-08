為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「楊柳」颱風凌晨生成路徑曝！朝台灣外海接近

    中央氣象署表示，原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，已於清晨2時發展為第11號颱風楊柳。（圖擷自中央氣象署）

    中央氣象署表示，原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，已於清晨2時發展為第11號颱風楊柳。（圖擷自中央氣象署）

    2025/08/08 06:43

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（8日）環境水氣仍偏少，台灣各地大多為多雲到晴，僅台東地區、恆春半島有零星短暫陣雨；午後高屏地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    氣溫方面，東半部高溫約31至33度，西半部地區可達34、35度，特別是大台北地區及中南部近山區有出現36度以上高溫機率，中午前後紫外線偏強；離島氣溫方面，澎湖26至30度、金門27至33度、馬祖27至31度。

    原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓於清晨2時發展為第11號颱風楊柳（PODUL），未來朝西北西方移動接近台灣東南方外海，其路徑及強度仍有不確定性，有機會在下週影響台灣。

    空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

    明天（9日）各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；大台北、中南部地區亦有局部午後雷陣雨。

    下週日（10日）至週二（12日）水氣稍增多，清晨至上午嘉義以南地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及其他山區並有局部大雨發生機率。

    下週三（13日）、週四（14日）颱風外圍雲系影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    32 ~ 42 29 ~ 40 31 ~ 38 29 ~ 36

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播