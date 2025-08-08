「楊柳」颱風凌晨生成路徑曝！朝台灣外海接近

中央氣象署表示，原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，已於清晨2時發展為第11號颱風楊柳。（圖擷自中央氣象署）

2025/08/08 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（8日）環境水氣仍偏少，台灣各地大多為多雲到晴，僅台東地區、恆春半島有零星短暫陣雨；午後高屏地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，東半部高溫約31至33度，西半部地區可達34、35度，特別是大台北地區及中南部近山區有出現36度以上高溫機率，中午前後紫外線偏強；離島氣溫方面，澎湖26至30度、金門27至33度、馬祖27至31度。

原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓於清晨2時發展為第11號颱風楊柳（PODUL），未來朝西北西方移動接近台灣東南方外海，其路徑及強度仍有不確定性，有機會在下週影響台灣。

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

明天（9日）各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；大台北、中南部地區亦有局部午後雷陣雨。

下週日（10日）至週二（12日）水氣稍增多，清晨至上午嘉義以南地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及其他山區並有局部大雨發生機率。

下週三（13日）、週四（14日）颱風外圍雲系影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 32 ~ 42 29 ~ 40 31 ~ 38 29 ~ 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

