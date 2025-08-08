中市雨後放晴仍多處積水 議員周永鴻要求加強防治登革熱

環保局表示，會在雨後48小時加強動員執行登革熱孳清作業。（環保局提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市前陣子連日豪大雨，近日終於放晴，民進黨台中市議員周永鴻表示，雨停雖然讓人感到開心，但更憂心台中很多社區、山區仍多處積水，若不及時清除，恐成為登革熱病媒蚊孳生溫床，增加疫情傳播風險，要求市府務必在雨後加強防疫作為，切勿等到疫情爆發才「補破網」，應積極主動守護市民健康。

環保局指出，為杜絕登革熱疫情，市府採取「環境整頓為主，噴藥防治為輔」防治策略；自去年起推動「登革熱孳生源清除評比計畫」，今年度進一步強化各區清潔隊及各區公所落實於週六「清淨家園日」及雨後48小時加強動員執行登革熱孳清作業，且與區公所聯合執行登革熱外稽小組抽查作業，確認各區里孳生源清除狀況。

周永鴻表示，台中市雖然已雨過天晴，他很擔心，環境若未清掃乾淨，花盆、庭院等處都很容易積水，進而滋生蚊蟲，需要市府大力宣導。

周永鴻指出，市府相關單位要加強巡查與宣導，即時巡查積水容器並宣導市民清除，從源頭杜絕病媒蚊孳生地。

他建議，針對高風險區域，應建立機動性噴藥防疫機制，不能只依賴固定時程，而且要強化重點場域防疫，如潭雅神綠園道、新田登山步道以及公園等遊憩場所人潮眾多，應加強相關防疫作業，確保民眾休憩安全。

周永鴻強調，登革熱防疫不容小覷，也不能只靠運氣，市府不能只仰賴一年兩次的例行性里別消毒，應立即採取行動，主動出擊，防範於未然。

環保局表示，會在環保局官網、youtube、臉書及市政新聞等多元管道發布登革熱防治宣導圖卡及影片，提升市民登革熱防疫觀念。

