花東3小時疏運SOP若啟動海運 葉協隆：隔天一定有船

交通部航港局長葉協隆接受本報「官我什麼事」專訪，花東疏運SOP上路，海運備援加速調度，訂位系統也升級。（記者張家睿攝）

2025/08/08 10:25

〔記者蔡昀容／台北報導〕東部交通易受天候影響，交通部建立「3小時疏運SOP」，一旦花東鐵公路中斷，陸海空跨運具應變須於3小時內啟動。交通部航港局長葉協隆表示，SOP已實際運作多次，「如果決定啟動海運備援，隔天一定有船」，6月並升級線上訂位系統，提升東部交通韌性。

葉協隆接受本報「官我什麼事」節目專訪指出，由於船舶、船員動員需要時間，過去民眾反映，備援船隻無法及時到位，往往等到災後第三天才搭得到；經內部檢討及改善流程之後，現在「絕對能在3小時內排定航班！」並於隔天就派備援船隻。

葉協隆說明，若確定啟動海運蘇花疏運，航港局會立即評估蘇澳、花蓮兩地海象、港口潮位與船舶狀況，並排定船班。若是上午決定啟動海運備援，隔天最多可提供4航次（2航班）蘇花船班；若是下午決定啟動，隔天至少可提供1航次蘇花船班。

有了疏運船舶，訂位也要更方便。乘客過去得至現場登記，航港局6月完成海運備援訂位系統升級，旅客僅需掃描單一QR Code，即可一次查詢多艘備援船班、訂位或取消，系統也提供無障礙座位及外籍旅客訂位功能。

另外，為隨時因應備援需求並推動海洋觀光，葉協隆表示，航港局正籌備全台首艘觀光示範船，平時將執行海洋觀光任務，遇天災或交通中斷時可即時轉為疏運船舶，支援蘇花或離島。

葉協隆表示，示範船預計噸位達8000噸，將設有餐廳、遊憩與舒適空間，是不同於現行以交通為主的藍色公路客船，可說是「台灣國內類郵輪」，未來會由營運商設計海洋觀光遊程。

至於8月4日甫上路的登船實名制，要求旅客登客船前要出示身分證件。葉協隆表示，制度已完成修法，並在東港小琉球、富岡－綠島、布袋－馬公等航線提前示範1個月。新制全面實施以來，航港局每天關注各航線情形，目前順利。登船實名制「就像搭飛機要核對身分證件」，主要是航安考量，能在突發事故時掌握完整正確的旅客名單，保障安全權益。

