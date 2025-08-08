基隆石垣航線船舶週六抵台 葉協隆：船票價格低於機票

交通部航港局長葉協隆接受本報「官我什麼事」專訪，說明藍色公路觀光推進。（記者張家睿攝）

2025/08/08 10:10

〔記者蔡昀容／台北報導〕引起熱議的「基隆－石垣」客貨海運固定航線，船舶已自韓國釜山啟航，預計週六抵達基隆港。交通部航港局長葉協隆表示，該航線航程約7小時，每週提供3個航班，旅客晚上從基隆上船，一覺醒來即可抵達石垣島，票價也會比空運低許多，預計9月中旬開航。

葉協隆接受本報「官我什麼事」節目專訪指出，石垣島距離日本本州、九州動輒超過700公里，卻與台灣僅265公里。經航港局與我國航商、石垣地方政府多方洽談，促成這條定期航線。

請繼續往下閱讀...

他說，石垣島觀光資源豐富，2023年接待觀光人次達118萬，也常有國際郵輪停靠。若能自基隆直航，將大幅提升台灣旅客便利性；日本旅客也可延長旅程，透過石垣轉抵台灣，創造雙向觀光效益。

該航線由「八重山丸渡輪（YAIMA MARU）」執航，總噸位2萬1688噸，可載545名乘客、70輛小客車與150輛8噸卡車，為現行澎湖輪的兩倍。客艙均為臥艙，艙等多元，設有餐廳、桑拿與娛樂室。

葉協隆形容，這艘船規模接近小型郵輪，設有平衡翼減緩風浪影響，內裝也將翻新，有信心帶給旅客良好體驗。其貨運空間也具發展潛力，未來可輸出台灣民生物資，促進台日物流與經貿交流。

另一條「台南安平－澎湖馬公」固定航線本週啟航，每週二與週五各有一班，航程約2.5小時。葉協隆表示，兩地皆為觀光熱點，穩定航班有助活絡海運與旅遊。

此外，航港局與地方政府、航商、旅行業者合作推動海洋觀光試辦航班，7月已完成「基隆－花蓮」航班，8月則有「布袋－澎湖－金門」（14至18日）與「基隆－澎湖」（25至27日）兩條限期航次。

「基隆－澎湖」航班吸引近300人登船，船上安排魔術秀、賞日出等活動，旅客可從海上欣賞清水斷崖、遠眺台灣，登岸後亦有岸上行程。葉協隆表示，旅客回饋良好，為藍色公路推動注入信心。接下來登場的「布袋－澎湖－金門」，讓旅客能一趟體驗兩座離島；「基隆－澎湖」則提供空運外的新選擇。

葉協隆強調，藍色公路將不只是交通工具，而是融合娛樂、舒適與遊憩體驗的旅程，希望營造「搭船即是旅遊」的感受給旅客。

交通部航港局長葉協隆表示，「基隆－石垣」定期航線9月中旬開航，船票價格也會較空運低。（記者張家睿攝）

