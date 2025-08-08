高雄輕軌延長末班車運量「有感」 日平均人次增14％

民眾對輕軌末班車延長多贊同。（記者王榮祥攝）

2025/08/08 00:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌7月12日起延長末班車，晚上10點改10點半發車，代操作輕軌的高雄捷運公司統計，7月延長後的每日平均運量3萬2297人次，比7月延長前增14.4％，增幅相當「有感」，議員建議可考慮再延長。

輕軌原規畫首班車上午6點半、末班車晚間10點，尖峰時段班距約10分鐘，離峰時段班距約15分鐘；隨運量持續增長，不少乘客反映末班車應再延長，班距也應再縮短。

捷運局與高捷公司經縝密規劃，今年7月12日啟動末班車延長機制，將原本晚間10點的末班車延長到10點半，每日增加4圈共8趟次車次。

高捷統計，輕軌7月日均運量3萬857人次，比去年7月增加5.7％；而7月12日延長末班車後的7月中、後期日均運量3萬2297次，比7月前11天日均運量2萬8239人次增加逾4千人次，增幅達14.4％。

末班車創造的相關數字讓高捷很「有感」，但7月陸續遇到丹娜絲颱風及西南氣流停班課衝擊，運量相關數據也有波動，須再長期觀察、累積更多資料，才能呈現延長末班車的整體效益，做為輕軌後續營運調整、強化的參考。

長期關注輕軌營運的高雄市議員張博洋說，運量增長反映夜間通勤、娛樂、轉乘、觀光等諸多需求，建議捷運局、高捷持續追蹤夜間末班前後各時段人流，評估是否有進一步延長的必要性，以配合高雄夜生活與觀光活動成長，相信絕對有助經濟和城市活力提升。

高雄輕軌延長末班車後運量增加14％。圖為晚間輕軌場景。（高捷提供）

高雄輕軌末班車延長初步展現效益。（記者王榮祥攝）

