    首頁　>　生活

    彰化二林「天坑」再現！騎士經過施工路口 下一秒…

    彰化二林中正路與照西路口，今日下午路面塌陷，一名騎士路過時當場掉進坑洞，機車好像被吞進去。（記者陳冠備攝）

    彰化二林中正路與照西路口，今日下午路面塌陷，一名騎士路過時當場掉進坑洞，機車好像被吞進去。（記者陳冠備攝）

    2025/08/07 23:09

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮中正路與照西路口，今（7日）下午驚傳路面突然塌陷，一名謝姓男子騎車經過時，機車瞬間掉入坑洞，整個人摔落路面，身體多處擦傷。驚悚過程被監視器拍下，猶如被地面「吞噬」一樣。由於該路段今年3月才發生過類似塌陷事故，半年內連爆「天坑」，引發居民質疑：整條路根本是「隱形陷阱」。

    事發時間約在下午1點10分，監視器畫面顯示，路口中央原設有施工圍籬，謝男騎車閃避後準備通過，未料路面突然塌陷，機車當場掉入坑洞，謝男則被拋飛、重摔在3公尺外，安全帽也飛脫。目擊店家聽聞巨響衝出，驚見騎士倒地，機車陷落，場面怵目驚心。

    二林消防分隊指出，45歲謝男頭部、手腳多處擦傷，表示頸椎疼痛但意識清醒，已送往二林基督教醫院治療，無生命危險。

    附近居民憂心說，今年3月同一條中正路與莊敬街口就曾出現坑洞，當時也傳出路基掏空，不到半年，照西路口又現「吞人坑」，質疑頻繁地下水道施工加上連日豪雨，導致地基流失，讓路面變得極不穩定。

    對此，二林鎮公所建設課表示，現場塌陷坑洞長寬約1公尺，已拉起封鎖線，並通報縣府水資處到場會勘。據了解，3月塌陷事故調查後發現污水管線破損，後續已進行更新，近期亦針對中正路與照西路口進行試挖檢測。初步研判，此次塌陷可能與試挖作業後交通警示範圍不足有關，將請相關單位盡速改善，並擴大巡查地下管線狀況，防堵類似事件再發生。

    監視畫面拍到，騎士騎車準備通過路口，下一秒就掉進洞。（民眾提供）

    監視畫面拍到，騎士騎車準備通過路口，下一秒就掉進洞。（民眾提供）

    機車掉入洞口，騎士「倒頭哉」摔到路面。（民眾提供）

    機車掉入洞口，騎士「倒頭哉」摔到路面。（民眾提供）

    該洞口長寬約1公尺。（民眾提供）

    該洞口長寬約1公尺。（民眾提供）

    熱門推播