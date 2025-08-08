絕！他登七星山頂看日出雲海 聽大提琴奏樂羨煞上千人

2025/08/08 00:28

七星山美麗的雲海。（翻攝李道豪臉書）

大提琴與雲海。（翻攝李道豪臉書）

大提琴家遇見布羅肯現象，他的背影被放大，投射在雲層上。（翻攝李道豪臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕沒想到在山頂徜徉雲海間也能享受音樂饗宴！近日一位山友在網上分享登頂七星山欣賞日出、雲海時，巧遇一群年輕人揹著大提琴跋山演奏德國著名作曲家巴哈（Johann Sebastian Bach）的《無伴奏大提琴組曲》，而且樂聲一奏，還一睹罕見奇景，直呼享受，如此逸致吸引上千名網友讚爆。

一位山友7日凌晨4點半左右到達陽明山國家公園內七星山主峰頂，當時山上還是一片濃厚「白牆」（指霧氣濃厚，能見度極差，眼見所及白茫茫一片），有4位越野跑的年輕人背著一只大袋子出現，不禁好奇這些年輕人背了什麼東西上山，結果打開袋子後，裝的竟然是一把大提琴。

該名山友覺得新奇，於是上前攀談，取得同意後拍攝，記錄下一夥人在七星山頂饒有興致地一邊演奏巴哈《無伴奏大提琴組曲》，一邊享受山間絕景，悠揚樂聲響起，白牆開了，映入眼簾的是壯闊的雲海，接著和煦的朝陽探出頭來，甚至還一睹罕見的「布羅肯奇景」（也稱為山中鬼影，是觀測者背向太陽產生的陰影，投射在雲層表面上被放大的巨大影像）。

這位山友將這段經歷和一系列照片、影片分享到臉書社團「發現陽明山」，直呼「看著日出雲海，聽著音樂，真是享受啊！」

大提琴演奏中，日出慢慢出現。（翻攝李道豪臉書）

七星山東峰雲海。（翻攝李道豪臉書）

