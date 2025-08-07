颱風「楊柳」可能24小時內生成！日氣象廳曝路徑「直奔台灣」

日本氣象廳7日晚間9點左右發布情報，曝光TD-14路徑潛勢圖。（圖翻攝自日本氣象廳官網）

2025/08/07 23:44

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新颱風將生成！日本氣象廳7日晚間發布情報指出，目前位於台灣東南方海面上的熱帶性低氣象正朝台灣而來，可能在24小時內增強為今年第11號颱風「楊柳」（Podul，北韓命名）！

週四下午在我國東南方菲律賓海、關島附近的熱帶低壓TD-14持續發展，天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇7日傍晚6點多就指出，TD-14很有機會成為今年第11號颱風楊柳，路徑上有可能沿著較為強勢的太平洋高壓往台灣東南方海域靠近，但是變數仍然很大。中央氣象署也預報，TD-14有發展為輕度颱風的趨勢路徑及強度仍有不確定性，氣象署持續密切觀察。

而日本氣象廳7日晚間9點左右發布情報，曝光TD-14路徑潛勢圖，可以看到TD-14在未來24小時內有機會增強為颱風，一路西進朝台灣直奔而來，目前預估12日晚間暴風圈會靠近台灣東部沿海。

氣象粉專「觀氣象看天氣」隨後轉發日本氣象廳資訊，「第11號颱風楊柳即將形成。日本氣象廳最新預測，5天後將朝台灣東南方海面而來，由於準『楊柳』目前底層已建立相當完整，且所處的環境海溫高、風切低，預計將持續增強，暴風範圍也會隨之擴大，要密切注意了！」

另一個氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，準颱風楊柳預計下週三至週五（13日至15日）接近台灣，接近時的強度有機會達到中颱以上，「路徑上雖然還有變數，但趨勢都是往台灣靠近，下週有安排活動的請務必留意天氣資訊，另外也請做好防颱準備！」

